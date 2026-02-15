В Госдуме напомнили о запрете вывешивать списки должников по ЖКУ
Обнародование списка должников за жилищно-коммунальные услуги в подъездах или в интернете без их согласия является незаконным. Об этом рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Сегодня размещение списков должников по жилищно-коммунальным услугам с раскрытием их персональных данных в подъездах или интернете без согласия нарушает закон, отметил депутат.
По его утверждению, управляющие компании могут быть наказаны по статье 13.11 КоАП РФ, касающейся защиты персональных данных. За это нарушение юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 700 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до 1–1,5 миллиона рублей.
