В Госдуме напомнили о запрете вывешивать списки должников по ЖКУ

15 февраля 2026, 16:25

Депутат Колунов: УК грозят штрафы за публикацию данных должников в подъезде

Фото: iStock/Konstantin Gavrilov

Обнародование списка должников за жилищно-коммунальные услуги в подъездах или в интернете без их согласия является незаконным. Об этом рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.