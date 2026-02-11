Достижения.рф

Юрист рассказал, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать

Коновалов: добавленные без согласия собственника услуги ЖКХ можно не оплачивать
Фото: iStock/Kiwis

Собственник жилого помещения может не оплачивать дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если их добавили в квитанцию без его согласия. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил преподаватель юридического факультета МГУ Дмитрий Коновалов.



Он уточнил, что к ним относятся услуги охраны, консьержа и уборка территории или подъезда. По словам юриста, обязанность оплачивать дополнительные жилищные услуги возникает только после принятия соответствующего решения на собрании собственников жилья.

Для этого необходимо соблюсти установленный порядок, включая кворум, а также набрать большинство голосов среди собственников. Если процедура была нарушена, то собственник, не принимавший участия в собрании, имеет право оспорить решение в суде, резюмировал Коновалов.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0