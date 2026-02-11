Юрист рассказал, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать

11 февраля 2026, 08:09

Коновалов: добавленные без согласия собственника услуги ЖКХ можно не оплачивать

Фото: iStock/Kiwis

Собственник жилого помещения может не оплачивать дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если их добавили в квитанцию без его согласия. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил преподаватель юридического факультета МГУ Дмитрий Коновалов.