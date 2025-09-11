Депутатов Челябинского заксобрания будут штрафовать за пропуски заседаний

11 сентября 2025, 15:29

В Челябинской области ввели штрафы для депутатов, прогуливающих заседания

Фото: Istock / SergeiGorin

В Челябинской области депутаты, работающие на постоянной основе, будут подвергаться финансовым штрафам за пропуски заседаний комитетов и самого заксобрания. Такое решение было принято на последнем заседании текущего созыва парламента, сообщает корреспондент URA.RU.