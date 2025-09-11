Депутатов Челябинского заксобрания будут штрафовать за пропуски заседаний
В Челябинской области депутаты, работающие на постоянной основе, будут подвергаться финансовым штрафам за пропуски заседаний комитетов и самого заксобрания. Такое решение было принято на последнем заседании текущего созыва парламента, сообщает корреспондент URA.RU.
Спикер заксобрания Олег Гербер пояснил, что каждый депутат один раз в год может пропустить заседание без уважительной причины. Однако за последующие пропуски заседаний комитетов, президиума или пленарных заседаний парламента предлагается удерживать с постоянного депутата четверть его ежемесячной выплаты.
По его словам, это правило распространяется исключительно на депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.
Кроме того, Гербер отметил, что регулярные пропуски заседаний в течение месяца могут стать основанием для прекращения полномочий депутата на постоянной основе. Он подчеркнул, что народные избранники, которые откровенно пренебрегают своими обязанностями, не должны получать выплаты из бюджета.
