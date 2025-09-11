Достижения.рф

Депутатов Челябинского заксобрания будут штрафовать за пропуски заседаний

В Челябинской области ввели штрафы для депутатов, прогуливающих заседания
Фото: Istock / SergeiGorin

В Челябинской области депутаты, работающие на постоянной основе, будут подвергаться финансовым штрафам за пропуски заседаний комитетов и самого заксобрания. Такое решение было принято на последнем заседании текущего созыва парламента, сообщает корреспондент URA.RU.



Спикер заксобрания Олег Гербер пояснил, что каждый депутат один раз в год может пропустить заседание без уважительной причины. Однако за последующие пропуски заседаний комитетов, президиума или пленарных заседаний парламента предлагается удерживать с постоянного депутата четверть его ежемесячной выплаты.

По его словам, это правило распространяется исключительно на депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

Кроме того, Гербер отметил, что регулярные пропуски заседаний в течение месяца могут стать основанием для прекращения полномочий депутата на постоянной основе. Он подчеркнул, что народные избранники, которые откровенно пренебрегают своими обязанностями, не должны получать выплаты из бюджета.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0