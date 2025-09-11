В Подольске улучшили расписание нескольких автобусных маршрутов

11 сентября 2025, 15:21

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Расписание ряда маршрутов общественного транспорта в городском округе Подольск сделали более удобным для пассажиров, кроме того, на линии выпустили новые машины и добавили несколько остановок. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В частности, на маршруте №11 «Подольск – Быково» появились дополнительные рейсы, кроме того, первый автобус стал отходить раньше, а последний — позже. На маршрутах №1, №3, №29 и №520 сделали более равномерные интервалы. Маршрут №30 продлили до Лемешевского кладбища. На маршруте №1045 сделали заезд в микрорайон Парковый и к детской поликлинике. А на маршруте №65 автобус среднего класса заменили на большой.



