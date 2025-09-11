В Раменском женщины-волонтёры шьют экипировку для военных
Женщины-волонтёры разных возрастов и профессий работают в Раменском швейном цехе. Об этом рассказали в пресс-службе Раменского муниципального округа.
«В свободное время жительницы муниципалитета производят покрывала, гамаши, дождевики, подсумки, волокуши, маскировочные сети и другую экипировку, необходимую в зоне проведения СВО. Работы хватает всегда», – рассказали в администрации.
Там добавили, что желающие заключить контракт с Минобороны могут узнать подробности на портале. Можно также обратиться в военкомат городов Раменское, Жуковский и Бронницы по телефону: +7 (496) 463-38-48. Адрес – город Раменское, ул. Гурьева, д. 21.