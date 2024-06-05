Деревне Таширово присвоят звание «Населённый пункт воинской доблести»

Работу по присвоению деревни Таширово Наро-Фоминского городского округа звания «Населённый пункт воинской доблести» проводят депутаты местного совета, представители администрации и историк-краевед Владимир Мельников, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«По данным историков, деревня Таширово внесла огромный вклад в защиту Москвы от немецких войск. В начале декабря 1941 года здесь сражалась 222 стрелковой дивизии 33 армии генерала Михаила Ефремова. В боях погибли почти две трети личного состава дивизии — более пяти тысяч человек, но они не пустили врагов к столице», — говорится в сообщении.Отмечается, что за бои под Москвой шестнадцать советских воинов получили высшую правительственную награду — Орден Ленина, причём семь из них — за сражения на Ташировском направлении.
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