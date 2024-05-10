Воробьёв поздравил с Днём Победы 100-летнего ветерана ВОВ Евдокимова

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Евгения Евдокимова, об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Евгений Евдокимов со своей супругой Ларисой живут в посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа. Недавно ветеран отметил круглую дату — ему исполнилось ровно 100 лет.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
За проявленное мужество и героизм на своём боевом пути Евгений Семенович награждён орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги». А Орден Красной Звезды нашёл его спустя более 65 лет.
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Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
«Мы приехали вас навестить, узнать, как себя чувствуете, как настроение, и, конечно, поздравить с Днем Победы! Сто лет в апреле отметили, я знаю. Вы — легендарный человек, легендарная семья, наши Герои! Мы берем с вас пример. Для меня большая честь сегодня быть здесь!», — поздравил Евдокимовых Воробьёв.
За проявленное мужество и героизм на своём боевом пути Евгений Семенович награждён орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги». А Орден Красной Звезды нашёл его спустя более 65 лет.
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