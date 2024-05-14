В Наро-Фоминске прошло совещание по вопросам благоустройства и соцподдержки

Фото: пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск
В Наро-Фоминске состоялось еженедельное оперативное совещание, на котором обсудили план работы на текущую неделю. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
В рамках еженедельного совещания были подняты вопросы жителей по темам благоустройства экологии, социальной поддержки и культурно-массовым мероприятиям.
В Общественной Приёмной органов исполнительной власти 15 мая пройдет личный приём граждан по вопросам социальной поддержки, социальной поддержки семей участников СВО. Также в рамках подготовки ко дню города была подготовлена праздничная программа и афиши.
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«Территориальные управления проконтролируют работу по ямочному ремонту в Наро-Фоминском городском округе. Теплоснабжающим организациям управляющих компаний нужно пересмотреть график останова котельных, приступить к подготовке к отопительному периоду 2024-2025», — подчеркнул замглавы Наро-Фоминского округа Алексей Гусаков.
В Общественной Приёмной органов исполнительной власти 15 мая пройдет личный приём граждан по вопросам социальной поддержки, социальной поддержки семей участников СВО. Также в рамках подготовки ко дню города была подготовлена праздничная программа и афиши.
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Мира Полтева