Деревня Таширово стала населённым пунктом воинской доблести

Фото: пресс-служба администрации г. о. Наро-Фоминск
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв присвоил деревне Таширово городского округа Наро-Фоминск почётное звание «Населённый пункт воинской доблести. Он подписал соответствующий закон, который уже вступил в силу.
«Для увековечения памяти защитников Отечества, отличившихся в сражениях вблизи территории деревни Таширово, в ходе которых они проявили мужество, стойкость и героизм, присвоить деревне почётное звание Московской области «Населённый пункт воинской доблести», – говорится в документе, размещённом на сайте регионального правительства.Село на реке Нара впервые упоминалось в писцовой книге в 1628 году и являлось вотчиной князей Голицыных. На долю села за почти 400 лет выпало много событий. Самые героические связаны с Великой Отечественной войной, периодом Битвы за Москву. Во время оборонительных боёв за столицу в районе Таширова шли кровопролитные сражения. Кульминацией стало отражение последней попытки врага прорваться к столице на Наро-Фоминском направлении.
В сентябре специальная комиссия направила губернатору предложение о выходе в Мособлдуму с соответствующей законодательной инициативой. В конце ноября региональный парламент принял законопроект в тр1х чтениях.
Сообщалось, что принятие закона потребует 33,5 млн рублей из подмосковного бюджета на установку стелы и благоустройство прилегающей территории.
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