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Воробьёв поддержал выступающего на чемпионате мира мытищинского пловца

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил поддержку 19-летнему Роману Акимову из Мытищ, который в составе сборной России выступает на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.
В полуфинальном заплыве вольным стилем на 400 м Роман занял седьмое место.
«Мы следим, как проходят соревнования и переживаем за наших спортсменов. Знаю, как ребятам сейчас непросто. Впервые за 2,5 года российские спортсмены участвуют в состязаниях такого уровня почти без ограничений. 15 декабря пройдёт ещё один заплыв на 200 м. Рома, мы все болеем за тебя и за нашу сборную! Мы с тобой!», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.


Он добавил, что сейчас подмосковная сборная занимает второе место в общекомандном зачёте чемпионата, завоевав две золотые медали.

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#соревнования
#спортсмены
Подмосковные биатлонисты взяли золото и серебро чемпионата России
12 декабря 2024, 16:08

Полина Шевнина (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Биатлонистка из Московской области Полина Шевнина завоевала золотую медаль на чемпионате России по биатлону, а её товарищ по команде Кирилл Стрельцов взял серебряную награду, сообщат пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Полина Шевнина стала лучшей по итогам индивидуальной гонки на 15 километров, стрельбище она допустила только один промах. Второе место заняла спортсменка Свердловской области Наталия Шевченко, а третьей стала Виктории Сливко из Тюмени», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что Кирилл Стрельцов из Подмосковья стал вторым в индивидуальной гонке на 20 километров. Победителю — Александру Логинову из Тюменской области — он уступил 39 секунд. А третье место занял Рустам Каюмов из Ямало-Ненецкого автономного округа.

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#московская область
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Конькобежцы Подмосковья завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях
12 декабря 2024, 13:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «памяти Б. И. Шавырина, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Две медали сборной Подмосковья принесла гонка среди женщин на дистанции 3 тысячи метров. По итогам заезда на вторую ступень пьедестала поднялась Елена Еранина, а Анастасия Семенова завоевала бронзовую награду. Золотую медаль в этом соревновании выиграла спортсменка из Мурманской области», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль завоевал и подмосковный конькобежец Илья Иванов в старте на 5000 метров среди мужчин.

Кроме того, две бронзовые медали представители Подмосковья выиграли в заездах на 500 метров. В соревновании среди женщин эту награду завоевала Ирина Кузнецова, а среди мужчин — Михаил Казелин.

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту памяти Б. И. Шавырина проводятся в Коломне с 10 по 13 декабря.

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#минспорта мо
#конькобежный спорт
#соревнования
#медали
#коломна
#московская область
#подмосковье
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Журова заявила, что World Aquatics издевается над российскими пловцами
12 декабря 2024, 13:18

Светлана Журова (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) издевается над российскими пловцами. Ее процитировал «ВсеПроСпорт».
«Вообще двойственные чувства сейчас. С одной стороны, наши пловцы выиграли первые медали чемпионата мира, молодцы, поехали, показывают свою силу, хочется поздравить их. Но нет флага, гимна, эта неправильность раздражает многих людей», — обратила внимание Светлана Журова.

Депутат Госдумы полагает, что запреты от World Aquatics на общение россиян с представителями средств массовой информации и на обнародование результатов на ресурсах Федерации водных видов спорта РФ направлены на раскол общества.

Светлана Журова отметила, что в понимании World Aquatics РФ и победа несовместимы и многие международные федерации раздражают победы российских спортсменов.

Россияне выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.

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Подмосковные фехтовальщицы заняли третье место на первенстве России
12 декабря 2024, 11:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда рапиристок из Московской области завоевала бронзовую медаль на первенстве по фехтованию среди спортсменов до 15 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В составе сборной «Московская область-1», поднявшейся на третью ступень пьедестала почёта в командном зачёте соревнования, выступали Елена Сучкова, Мария Нагорная, Евангелина Моргунова и Маргарита Дзобаева. Первое место заняла команда фехтовальщиц из Курской области, а втрое — представительницы Санкт-Петербурга. Всего за призовые места боролись 42 команды», — говорится в сообщении.
Первенство России по фехтованию среди спортсменов до 15 лет стартовало 3 декабря и продлится до 13 декабря. Турнир проводится в Уфе, в нём участвуют свыше 800 саблистов, шпажистов и рапиристов из 38 российских регионов.

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#минспорта мо
#медаль
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#московская область
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Юбилейную «Манжоновскую лыжную гонку» в Одинцове проведут в канун Нового года
12 декабря 2024, 10:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Традиционная «Манжоновская лыжная гонка» состоится в Одинцовском городском округе 31 декабря, этот год станет для турнира юбилейным — 55-м, в заездах участвуют как любители, так и профессионалы, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Принять участие в соревновании могут все желающие, возрастных ограничений нет. В этом году попробовать свои силы можно будет на одной из пяти дистанций: 600 метров, 1,2 километра, 3 километра, 6 километров и 18 километров. Ожидается, что на старты выйдут около полутора тысяч участников», — говорится в сообщении.
Онлайн-регистрация на гонку откроется 20 декабря. Ссылку на неё разместят на официальном сайте Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной и в Telegram-канале парка. Будет доступно 1300 бесплатных слотов. Дополнительная регистрация с платными слотами уже открыта.

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#новый год
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Губерниев: победа пловца Лифинцева на ЧМ — триумф спортивной России
11 декабря 2024, 22:37

Мирон Лифинцев (Фото: РИА Новости/ Алексей Савченко)

Журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева сильно обрадовала победа 18-летнего российского пловца Мирона Лифинцева на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира, сообщил портал «Чемпионат.com».
«Хочется плакать от счастья, потому что это триумф нашего плавания и спортивной России. Это огромный триумф тех людей, которые поддерживали наше участие в Олимпийских играх», — обратил внимание Дмитрий Губерниев.

Российский пловец преодолел дистанцию за 48,76 секунды. Данный результат стал новым юношеским рекордом мира. Позже в этот же день Мирон Лифинцев заработал еще одно золото на мировом первенстве — в комбинированной эстафете.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проводится с 10 по 15 декабря в Будапеште. Для участия в турнире у 27 пловцов из России был подтвержден нейтральный статус.

Ранее стало известно, что Анна Лукшина из Реутова вошла в двадцатку лучших бегунов России за 2024 года.

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#плавание
#спорт
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«Не обольщаемся»: в Госдуме оценили вероятность возвращения россиян на международную арену
Депутат Валуев: Запад равнодушен к вопросу отсутствия россиян на мировой арене
11 декабря 2024, 21:48

Николай Валуев (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Запад равнодушен к вопросу отсутствия российских спортсменов на мировой арене, так что не стоит обольщаться возможным возвращением. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя допуск россиян на чемпионат мира по плаванию в нейтральном статусе.
«Говорит ли допуск российских спортсменов на чемпионат мира по плаванию о том, что Запад начал осознавать потерю? Западу по большому счету фиолетово. Так что не обольщаемся», — отметил Валуев в беседе с «РБ Спорт».
Тем временем российские спортсмены начинают пробовать себя в других сферах деятельности. К примеру, олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова после съемок в сериале о летних ОИ-1980 захотела попробовать продвинуться в качестве актрисы. Об этом спортсменка рассказала в интервью «Газете.Ru».
«Планирую ли я развиваться в актерской деятельности? Если честно, мне бы хотелось попробовать. <…> Какой бы это был фильм? Я бы доверилась режиссеру — профессионалу, который смог бы подобрать роль именно под меня. Мне кажется, что это важнее, чем мое желание», — поделилась девушка.
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В Кашире состоятся открытые соревнования по ММА
11 декабря 2024, 18:00

Фото: istockphoto.com/Andy___Gin

Открытые соревнования по смешанным единоборствам ММА «Путь к Олимпу» пройдут во дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева в субботу, 14 декабря, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В программе соревнований любительские встречи, а затем — профессиональные бои. Все поединки будут проводиться в октагоне. Вход для зрителей свободный. Возрастное ограничение — 6 », — говорится в сообщении.
Смешанные боевые искусства (MMA) — это вид единоборств, совмещающий элементы джиу джитсу, борьбы, самбо, тхэквондо, тайского бокса и других. Соперники имеют право наносить удары руками и ногами, локтями и коленями.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Дворец спорта «Юбилейный» расположен по адресу: город Кашира, улица Гвардейская, дом №3.

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#спорт
#борьба
#турнир
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В Кашире состоится турнир по настольному теннису «Двойной Тарасковский накат»
11 декабря 2024, 15:22

Фото: istockphoto.com/saintho

Любительский парный турнир по настольному теннису «Двойной Тарасковский накат» состоится в субботу, 14 декабря, на базе спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева в деревне Тарасково городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Принять участие в турнире приглашаются все желающие. Система проведения будет определена перед началом турнира в зависимости от количества участников. Обязательное условие для участников и зрителей — наличие сменной обуви. Возрастное ограничение — 16 », — говорится в сообщении.
Зарегистрироваться для участия на месте проведения турнира можно будет 14 декабря с 9:00 до 9:30. Соревнования начнутся в 10 утра.

Открыта также предварительная онлайн-регистрация на турнир по ссылке.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
#теннис
#турнир
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