Воробьёв поддержал выступающего на чемпионате мира мытищинского пловца

Запад равнодушен к вопросу отсутствия российских спортсменов на мировой арене, так что не стоит обольщаться возможным возвращением. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя допуск россиян на чемпионат мира по плаванию в нейтральном статусе.