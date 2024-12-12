Воробьёв поддержал выступающего на чемпионате мира мытищинского пловца

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил поддержку 19-летнему Роману Акимову из Мытищ, который в составе сборной России выступает на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.
В полуфинальном заплыве вольным стилем на 400 м Роман занял седьмое место.
Он добавил, что сейчас подмосковная сборная занимает второе место в общекомандном зачёте чемпионата, завоевав две золотые медали.
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«Мы следим, как проходят соревнования и переживаем за наших спортсменов. Знаю, как ребятам сейчас непросто. Впервые за 2,5 года российские спортсмены участвуют в состязаниях такого уровня почти без ограничений. 15 декабря пройдёт ещё один заплыв на 200 м. Рома, мы все болеем за тебя и за нашу сборную! Мы с тобой!», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Он добавил, что сейчас подмосковная сборная занимает второе место в общекомандном зачёте чемпионата, завоевав две золотые медали.
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Лора Луганская