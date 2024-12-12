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Губернатор Воробьёв объявил о введении в школах QR-кодов для борьбы с травлей

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил в больнице девочку Ксюшу, избитую сверстницами в школе Котельников. Сейчас она лечится в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля.
«У девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Врачи обещают выписать её к выходным. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Одну часть зачинщиц драки мы переведём на домашнее обучение, вторую – в другие школы. Девочки, которых преднамеренно вовлекли в этот конфликт, извинились перед Ксюшей», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Он назвал школьную травлю абсолютно неприемлемым явлением и предложил для борьбы с буллингом ввести в школах специальные QR-коды.


«Чтобы такого не было, чтобы родители не переживали, что их дети станут жертвами буллинга, мы внедрим систему быстрой реакции. В школах появятся QR-коды, сканируя которые, ученики смогут анонимно сообщить о травле. Это позволит оперативно реагировать на такие эпизоды и создавать безопасную школьную среду», – добавил глава региона.
Уполномоченный по правам ребенка Московской области будет получать все такие обращения, заботиться о детях и защищать их.

Ранее сообщалось, что ученицы одной из школ городского округа Котельники публично вступили в конфликт с девочкой-подростком в школьном туалете, избили её, а происходящее засняли на камеру мобильного телефона.

Возбуждено уголовное дело. Следователи допросили свидетелей и осмотрели место инцидента.

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Прощание с артисткой Максимовой пройдёт 14 декабря в МХТ им. Чехова
12 декабря 2024, 20:42

Раиса Максимова (Фото: РИА Новости/ Владимир Песня)

Прощание с народной артисткой РСФСР Раисой Максимовой состоится 14 декабря в 11:00 в МХТ им. А. П. Чехова в Москве. Похороны будут на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщила невестка актрисы Елена Шойко.
«Прощание с народной артисткой РСФСР Раисой Максимовой состоится в субботу, 14 декабря. В 11:00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова. В 13:00 — отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище», — обратила внимание Елена Шойко.

Раиса Максимова скончалась на 96-м году жизни. Артистке несколько раз вызывали скорую помощь в последние дни, врачи пытались оказать ей помощь. В начале недели, 29 ноября, Раису Максимову выписали из больницы, где она лечилась от пневмонии и сердечных проблем.

Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года и оставила заметный след в мире искусства. Она известна своими ролями в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот» (1958), драме «Вдовы» (1976) и популярном сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2» (2007).

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Режиссер Андреасян и продюсер Картозия подали в суд друг на друга
12 декабря 2024, 20:26

Фото: iStock/ William_Potter

Режиссер Сарик Андреасян подал в суд на телепродюсера Николая Картозию, сообщило издание «Московский комсомолец». Автор «Евгения Онегина» и иных хитов кинопроката подал иск о защите чести и достоинства из-за публичной критики его творчества со стороны продюсера. Иск Андреасяна был зарегистрирован 10 декабря в Пресненском районном суде. 12 декабря Картозия в ответ также подал иск по идентичному обвинению.
Николай Картозия прокомментировал судебные разбирательства с Сариком Андреасяном в своём Teлеграм-канале.

«Сарик Андреасян не вынес моей карающей лиры, подал в суд. Рад, что мое творчество не оставляет Сарика равнодушным. Наверное его так взбесила моя рецензия на фильм «Евгений Онегин». Сарик, изучай иск и не скучай», — обратил внимание продюсер в своей публикации.

В рецензии, которую продюсер назвал «Раскадровки на лаваше», Николай Картозия сильно раскритиковал экранизацию романа «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина, он упомянул плохой сценарий, диалоги и актеров в возрасте, которые в оригинальном произведении были молоды.

Картозия и Андреасян требуют защиты своей чести, достоинства и деловой репутации. Сейчас оба иска находятся в стадии регистрации, и суд пока не назначил дату их рассмотрения.

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#продюсер
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Глава Верховного суда РФ указала на преимущества совместной работы судей СНГ
Подносова: совместная работа судов стран СНГ повысит качество правосудия
12 декабря 2024, 20:16

Фото: iStock/Zolnierek

Расширенные полномочия Совета председателей верховных судов стран СНГ и его прикладная направленность поспособствуют совершенствованию национальных судебных систем, выработке согласованных подходов в решении вопросов гармонизации законодательства и судебной практике по его применению. Об этом агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) сообщает ссылаясь на заявление главы Верховного суда России Ирины Подносовой.
Она выразила убеждение в том, что именно Совет председателей верховных судов является действенным механизмом, который своей работой приведёт к повышению качества правосудия в странах СНГ. Также он поспособствует расширению механизмов оказания взаимной правовой помощи между судебными органами.

Также Подносова подчеркнула важность совместного совершенствования практики применения судами положений о международной правовой помощи по разным категориям дел, включая те, что рассматриваются в рамках исполнения судебных поручений, признания и приведения в исполнения иностранных судебных и арбитражных решений.

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#заявление
#сотрудничество
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В Госдуму внесли законопроект о «сталкинге»
12 декабря 2024, 20:04

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли доработанный проект закона о противодействии «сталкингу». Соответствующий документ представлен в электронной базе нижней палаты парламента.
Отмечается, что авторами проекта выпустили депутаты из партии «Новые люди».

Законопроектом предлагается на законодательном уровне закрепить понятия «навязчивое преследование», «запрет на приближение», «преследовать» и «жертва преследования», а также установить основы правового регулирования борьбы со «сталкингом» и механизмы установления запрета на приближение в целях защиты прав и интересов граждан, подвергающихся преследованию.

Кроме того, в документе указано предложение о дополнении Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) статьёй, устанавливающей ответственность за преследование.

Из документа следует, что «навязчивое преследование» – это действия, подвергающие человека психическим страданиям или опасениям за собственную безопасность и безопасность своих родных и близких, которые продолжались после получения предупреждения о необходимости прекратить их.

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#рф
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Пассажиры поездов ФПК смогут провозить животных без выкупа всех мест
12 декабря 2024, 19:53

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

С 1 января 2025 года пассажиры поездов «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД) смогут провозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест. Об этом сообщил заместитель гендиректора ФПК Станислав Зотин в ходе «Пассажирского форума PRO//Движение».
В ходе выступления он представил концепцию вагона повышенной комфортности. Он имеет четыре места, а в стоимость сразу включено питание (завтрак или ужин, вода и чай), постельное бельё, дорожный набор, тапочки, газеты и журналы. Также в купе располагается телевизор, несколько розеток 220В, имеется система кондиционирования и другое.

Начиная с 1 января пассажиры смогут провозить питомцев без выкупа всего купе. Однако это касается только маленьких животных в перевозке. Крупных собак необходимо провозить по прежним правилам.

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#пассажиры
#ржд
#билеты
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Девять представителей Подмосковья стали финалистами конкурса «Знание.Лектор»
12 декабря 2024, 19:17

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Девять участников из Московской области вошли в число финалистов четвертого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Всего в финал вышли 140 представителей 52 регионов страны, сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
Список опубликовало Российское общество «Знание». В феврале будущего года финалисты поборются в Москве за звание победителей.
«Среди подмосковных финалистов – замдиректора по воспитательной работе гимназии №2 города Клин Евгения Минина, доцент кафедры немецкого языка МГИМО из Балашихи Наталья Северова, тренер Школы Добро.Университет из Долгопрудного Татьяна Афонина. Они представили лекции по культуре и искусству. Истории были посвящены выступления преподавателя истории Технологического колледжа №24 из Балашихи Станислава Аманова, учителя лицея №8 Электростали, лауреата премии Минпросвещения России Николая Овденко», – отметили в ведомстве.
Тему медиа, коммуникаций и цифровой грамотности раскрыла эксперт по личному бренду и руководитель PR-блока в комитете по развитию женского предпринимательства «Опора России» Надежда Олейникова.

Педагогике и образованию посвятили свои лекции учитель русского языка и литературы из Красногорска Дарья Антонова и учитель начальных классов химкинской школы №29 Любовь Потапова. Врач-кибернетик, председатель московского отделения Российского общества первой помощи Павел Ильин представил лекцию о семейных ценностях.

Финалисты прошли отбор на окружном этапе, который проходил в онлайн-формате с 25 ноября по 5 декабря.

Победители конкурса войдут в региональные команды лекторов Общества «Знание» и получат 250 тыс. рублей на продвижение просветительского контента.

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#московская область
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В РПЦ назвали отказ печатать храмы на банкнотах путём к экстремизму
12 декабря 2024, 19:07

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Заместитель управляющего делами Московской патриархии, викарий Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил в своём Телеграм-канале, что принципиальный отказ ЦБ от размещения на банкнотах храмов и культовых объектов может привести к опасному выхолащиванию религиозного пространства.
«Это выхолащивание, приведение к стерильности ведет не к миру, а к тому, что будут процветать бактерии религиозного экстремизма, расколов и ересей. Свято место пусто не бывает», — подчеркнул представитель РПЦ.

Подобным образом он отреагировал на интервью зампреда Центробанка Сергея Белова, рассказавшем о решении больше не изображать на купюрах объекты культурного назначения.

Белов отмечал, что при модернизации купюр следует учитывать, что Российская Федерация — многонациональная, многоконфессиональная страна. В ней живут люди с различными уникальными традициями, которые исповедуют разные религии.

Архиепископ добавил, что область национального строительства и повседневного использования национальных символов не имеет ничего общего со сферой компетенции Банка России.

Савва считает, что заявления о «многонациональном характере России» на данный момент лишь разделяют и способствуют «центробежности».

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#интервью
#люди
#религия
#банк россии
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В России на 35% снизились продажи жилья
12 декабря 2024, 18:58

Фото: iStock/peterschreiber.media

В России сократились продажи жилья. Об этом сообщил президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что с прошлого года количество жилищных сделок снизилось на 35%, причём заметнее всего показатели сократились в новом жилом фонде.

По данным Шурыгина, продажи жилья упали во всех крупных городах России. Максимальное падение показателей зафиксировано в Рязани, Сочи, Волгограде, Костроме, Омске, Тюмени, Владивостоке и Абакане. В этих городах продажи снизились на 40-70%.

При этом эксперт подчеркнул, что ассортимент на рынке недвижимости увеличился на 12%. За четыре года действия льготной ипотеки объём строительства вырос в 2-2,5 раза, из чего следует, что такой тип кредитования не разогнал объёмы строительства должным образом.

Шурыгин спрогнозировал, что в течение года-полутора лет предложение на рынке первичной недвижимости станет дефицитным.

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#эксперт
#квартиры
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#спрос
#недвижимость
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Новую платформу открыли на остановочном пункте Власово
12 декабря 2024, 18:42

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На остановочном пункте Власово Савёловского направления МЖД в Талдомском городском округе для пассажиров открыли новую платформу №1. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«На платформе появились навесы от осадков, навигация, энергоэффективное освещение, лавочки и урны. Здесь временно будут останавливаться поезда в обе стороны. При этом платформа №2 временно закрывается для развития путевой инфраструктуры», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, все подробности можно найти на сайте МЖД.

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