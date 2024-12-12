Губернатор Воробьёв объявил о введении в школах QR-кодов для борьбы с травлей

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил в больнице девочку Ксюшу, избитую сверстницами в школе Котельников. Сейчас она лечится в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля.
«У девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Врачи обещают выписать её к выходным. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Одну часть зачинщиц драки мы переведём на домашнее обучение, вторую – в другие школы. Девочки, которых преднамеренно вовлекли в этот конфликт, извинились перед Ксюшей», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Он назвал школьную травлю абсолютно неприемлемым явлением и предложил для борьбы с буллингом ввести в школах специальные QR-коды.
«Чтобы такого не было, чтобы родители не переживали, что их дети станут жертвами буллинга, мы внедрим систему быстрой реакции. В школах появятся QR-коды, сканируя которые, ученики смогут анонимно сообщить о травле. Это позволит оперативно реагировать на такие эпизоды и создавать безопасную школьную среду», – добавил глава региона.Уполномоченный по правам ребенка Московской области будет получать все такие обращения, заботиться о детях и защищать их.
Ранее сообщалось, что ученицы одной из школ городского округа Котельники публично вступили в конфликт с девочкой-подростком в школьном туалете, избили её, а происходящее засняли на камеру мобильного телефона.
Возбуждено уголовное дело. Следователи допросили свидетелей и осмотрели место инцидента.
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Лора Луганская