Дерево парализовало синюю ветку: поезда не идут на востоке Москвы

На участке «синей» ветки московского метро нет движения из-за дерева на пути
На Арбатско-Покровской линии временно остановили поезда между станциями «Партизанская» и «Щёлковская». Московский департамент транспорта в своем Telegram-канале объяснил сбой деревом на пути.



Сначала на линии увеличили интервалы. Затем составы перестали ходить на проблемном отрезке. Пассажирам советуют выбирать альтернативные маршруты и следить за обновлениями в сообщениях дептранса.

Синяя ветка остается одной из ключевых для востока столицы. Любой сбой здесь сразу влияет на большой поток людей. Метро сохраняет статус самого популярного городского транспорта Москвы. Его доля в перевозке составляет около 48%. По объему пассажиропотока система входит в пятерку наиболее загруженных метрополитенов мира.

Дарья Осипова

