Дерево парализовало синюю ветку: поезда не идут на востоке Москвы
На Арбатско-Покровской линии временно остановили поезда между станциями «Партизанская» и «Щёлковская». Московский департамент транспорта в своем Telegram-канале объяснил сбой деревом на пути.
Сначала на линии увеличили интервалы. Затем составы перестали ходить на проблемном отрезке. Пассажирам советуют выбирать альтернативные маршруты и следить за обновлениями в сообщениях дептранса.
Синяя ветка остается одной из ключевых для востока столицы. Любой сбой здесь сразу влияет на большой поток людей. Метро сохраняет статус самого популярного городского транспорта Москвы. Его доля в перевозке составляет около 48%. По объему пассажиропотока система входит в пятерку наиболее загруженных метрополитенов мира.
Читайте также: