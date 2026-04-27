Юрист Курбаков предупредил о крупных штрафах за «неправильный» шашлык на даче
Россиян ждут серьезные штрафы в случае нарушения правил безопасности при изготовлении шашлыка на дачном участке. Об этом в интервью РИА Новости рассказал член Ассоциации юристов РФ Иван Курбаков.
По словам эксперта, за несоблюдение противопожарных норм и использование открытого огня на территории садоводческих и дачных некоммерческих объединений, а также в жилых домах предусмотрен штраф для граждан от 5 до 15 тысяч рублей. Если из‑за нарушения возник пожар, размер штрафа может вырасти до 50 тысяч рублей.
Чтобы избежать санкций, необходимо использовать мангал из негорючих материалов, устанавливать его на специальной площадке в пяти метрах от любых построек, а также держать дрова и средства для тушения пожара максимум в двух метрах от источника пламени. Кроме того, открытый огонь нельзя оставлять без присмотра ни на минуту, добавил эксперт.
Курбаков также напомнил, что в случае пожара, повлекшего ущерб имуществу соседей либо вред здоровью или жизни людей, нарушителю может грозить более серьезное наказание — вплоть до уголовной ответственности.
