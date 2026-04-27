Ученый оценил шансы людей на спасение после катастрофы на Земле

РИА Новости: человечество вряд ли спасется на Марсе в случае катастрофы на Земле
Главный научный сотрудник ИМБП РАН, руководитель научного направления «‎Космическая биология» Владимир Сычёв заявил, что Марс не сможет стать убежищем для человечества в случае глобальной катастрофы на Земле. Об этом пишет РИА Новости.



Он пояснил, что люди пока не могут создать на Красной планете полностью замкнутую биосферу. Такая система необходима: иначе колония погибнет без постоянного снабжения ресурсами. Сычёв отметил, что нынешние технологии дают шанс лишь на перелет. Системы жизнеобеспечения зависят от помощи с Земли, а вопрос защиты от вторичной радиации все еще не решен.

Ученый добавил, что главный интерес для науки связан с поиском жизни и ее следов. Эту задачу, по его мнению, могут выполнить и автоматические аппараты.

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь древнеримского бога войны.

Дарья Осипова

