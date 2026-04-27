Ученый оценил шансы людей на спасение после катастрофы на Земле
Главный научный сотрудник ИМБП РАН, руководитель научного направления «Космическая биология» Владимир Сычёв заявил, что Марс не сможет стать убежищем для человечества в случае глобальной катастрофы на Земле. Об этом пишет РИА Новости.
Он пояснил, что люди пока не могут создать на Красной планете полностью замкнутую биосферу. Такая система необходима: иначе колония погибнет без постоянного снабжения ресурсами. Сычёв отметил, что нынешние технологии дают шанс лишь на перелет. Системы жизнеобеспечения зависят от помощи с Земли, а вопрос защиты от вторичной радиации все еще не решен.
Ученый добавил, что главный интерес для науки связан с поиском жизни и ее следов. Эту задачу, по его мнению, могут выполнить и автоматические аппараты.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь древнеримского бога войны.
