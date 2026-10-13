Юрист объяснил, почему нельзя снимать деньги с карты умершего родственника

13 октября 2026, 12:28

Снять деньги со счёта умершего до вступления в наследство нельзя

Фото: istockphoto / Diy13

Переводить деньги с карты умершего родственника на свой счёт или снимать их в банкомате до оформления наследства нельзя. Даже если близкий знает ПИН-код или имеет доступ к онлайн-банку, такие действия могут привести к судебным разбирательствам.