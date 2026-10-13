Юрист объяснил, почему нельзя снимать деньги с карты умершего родственника
Переводить деньги с карты умершего родственника на свой счёт или снимать их в банкомате до оформления наследства нельзя. Даже если близкий знает ПИН-код или имеет доступ к онлайн-банку, такие действия могут привести к судебным разбирательствам.
Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко, сообщет URA.RU. Он объяснил, что распоряжаться средствами умершего наследники могут после получения свидетельства о праве на наследство. Если человек оставил завещание, деньги получат указанные в нём лица. Если завещания нет, наследство распределят между родственниками в установленной законом очереди.
После смерти владельца банковский счёт не становится общим источником денег для семьи. Доверенность не даёт права распоряжаться средствами после смерти доверителя. Самовольное снятие или перевод денег может привести к спорам между наследниками, а в зависимости от обстоятельств — к уголовной ответственности.
После получения информации о смерти клиента банк ограничивает операции по его счетам. Это помогает защитить средства и сохранить их для наследников. В наследство входят не только деньги на счетах и вкладах, но и долги умершего. При этом наследники отвечают по его обязательствам в пределах стоимости полученного наследства.
Получить деньги до оформления наследства можно для оплаты похорон. Нотариус может разрешить выдать средства со счёта умершего на эти цели. Максимальная сумма составляет 100 тысяч рублей.
В остальных случаях наследнику необходимо обратиться к нотариусу в течение шести месяцев со дня смерти владельца счёта. После оформления наследства нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство. С этим документом можно обратиться в банк и получить причитающиеся средства.
Чтобы оформить наследство, родственникам нужно уведомить банк о смерти владельца счёта и предоставить подтверждающий документ. Затем в течение шести месяцев следует обратиться к нотариусу, передать необходимые документы и получить свидетельство о праве на наследство. После этого можно прийти в банк и оформить получение денег.
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