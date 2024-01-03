Четырёх человек с обморожением госпитализировали в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге за первые два дня нового года с обморожениями госпитализировали четырёх человек. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
Издание отмечает, что в больницу попали две женщины и двое мужчин.
Всего, согласно статистике за ноябрь-декабрь 2023 года, с диагнозом «обморожение» в больницы Санкт-Петербурга поступило 20 человек.
Ранее в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что в результате падения льда с крыши в подмосковных Люберцах пострадали трое человек. Они были экстренно госпитализированы. Один получил незначительные травмы и отказался от госпитализации. Остальные проходят курс лечения.
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Всего, согласно статистике за ноябрь-декабрь 2023 года, с диагнозом «обморожение» в больницы Санкт-Петербурга поступило 20 человек.
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Анастасия Чинкова