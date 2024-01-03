Четырёх человек с обморожением госпитализировали в Санкт-Петербурге

Погибший в зоне специальной военной операции бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный на девять с половиной лет тюремного заключения за крупную взятку, просился в зону боевых действий с марта 2023 года, но долгое время получал отказ. Об этом информирует URA.RU.