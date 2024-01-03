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Четырёх человек с обморожением госпитализировали в Санкт-Петербурге

03 января 2024, 14:01
Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

В Санкт-Петербурге за первые два дня нового года с обморожениями госпитализировали четырёх человек. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
Издание отмечает, что в больницу попали две женщины и двое мужчин.

Всего, согласно статистике за ноябрь-декабрь 2023 года, с диагнозом «обморожение» в больницы Санкт-Петербурга поступило 20 человек.


Ранее в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что в результате падения льда с крыши в подмосковных Люберцах пострадали трое человек. Они были экстренно госпитализированы. Один получил незначительные травмы и отказался от госпитализации. Остальные проходят курс лечения.

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Четыре человека пострадали от схода боеприпаса под Воронежем
Гусев: после схода боеприпаса в Воронежской области пострадали четыре человека
03 января 2024, 14:19

Фото: iStock/DarthArt

Четыре человека получили травмы после падения боеприпаса в Воронежской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Вечером 2 января стало известно, что в Петропавловке Воронежской области произошёл аварийный сход боеприпаса. В Минобороны сообщили, что инцидент произошёл во время пролёта над населённым пунктом военного самолёта. Изначально глава региона отмечал, что никто из жителей не получил травм, однако были разрушены семь домов.

Сегодня выяснилось, что за помощью в фельдшерско-акушерский пункт обратились четыре местных жителя с лёгкими травмами. В настоящее время, подчеркнул Гусев, пункт работает ежедневно, поскольку поступает большое количество обращений, в том числе и за получением консультации у психолога.

Также губернатор отметил, что после изучения масштабов разрушений, было принято решение заново выстроить девять жилых домов.

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#жители
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На Урале пятиклассники избили девочку-сироту, а их мать снимала происходящее на камеру
В Нижнем Тагиле пятиклассники около школы ногами избили 11-летнюю девочку-сироту
03 января 2024, 12:53

Фото: istock / gorodenkoff

В Нижнем Тагиле 11-летняя девочка получила тяжелые травмы после избиения ровесниками. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в телеграм-канале.

До этого в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» появились сведения о том, что два брата-пятиклассника ударили в лицо мальчика, а затем ногами избили 11-летнюю девочку-сироту. Кроме того, мать пятиклассников стояла рядом и снимала все на видео.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сказано в сообщении.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал исполняющего обязанности руководителя СУ по Свердловской области предоставить доклад о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что в Москве восьмиклассника обвинили в пытках своего сверстника после школы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Екатеринбурге отправили в СИЗО мужчину, который убил прохожего у «Гринвича»
03 января 2024, 12:35

Фото: istock / Maddie Red Photography

В Ленинском районном суде мужчину, который зарезал прохожего возле ТРЦ «Гринвич» в канун Нового года, отправили под стражу до 29 февраля. Об этом информирует «КП-Екатеринбург», ссылаясь на слова его адвоката.

Инцидент произошел 31 декабря около 19:00 у «Гринвича». На выходе из ТРЦ между Джурабоем Дададжановым и Мубиным Закирьеевым произошла словесная перепалка. По данным следствия, Мубин Закирьеев достал нож, а его оппонент Дададжанов выхватил лезвие. Затем он ударил его со словами: «Забирай свой нож обратно».

Пострадавший умер в больнице.

Ранее сообщалось, что В Липецке девушка обожгла промежность от взорвавшейся под ней петардой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Диверсантов задержали за попытку поджога трансформаторной подстанции в Ярославле
03 января 2024, 12:29

Фото: iStock/BrianAJackson

Двух диверсантов, пытавшихся поджечь трансформаторную подстанцию, задержали в Ярославле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 18-летние Владимир и Мария по заданию из Украины вскрыли подстанцию на улице Мельничная в Ярославле, залили в неё бензин и подожгли. Огонь быстро потух, поэтому попытка поджога не удалась.

В телефонах задержанных были найдены переписки с украинскими кураторами, которые обещали заплатить 100 тысяч рублей за проделанную работу.

Молодые люди обвиняются по статья о совершении по предварительному сговору группой лиц диверсионных действий. За содеянное им грозил лишение свободы сроком до 20 лет.

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ТАСС: Осужденный за взятку экс-глава екатеринбургского УМВД погиб в зоне СВО
03 января 2024, 12:24

Фото: istock / Sinenkiy

Экс-глава управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный на 9 лет и 6 месяцев тюремного заключения за получение взятки в особо крупном размере и незаконное приобретение боеприпасов, погиб в зоне специальной военной операции.
Об этом заявила адвокат Трифонова Ольга Кезик изданию ТАСС.

«Вчера стало известно, что Игорь [Трифонов — прим. ред. ] погиб при выполнении своего долга на СВО», — заявила Кезик.
Отмечается, что Трифонов просился в зону боевых действий с марта 2023 года, но долгое время ему отказывали.

Напомним, Трифонов задержали в 2019 году в Москве. Следствие выяснило, что с помощью посредников он в 2015 году получил взятку в 7,5 миллиона рублей от экс-замглавы банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева в обмен на оказание помощи в возбуждении уголовного дела в отношении должника банкира.

Сам экс-начальник свою вину не признал.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил званием Героя России генерал-майора Владимира Фролова. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мвд
#адвокат
#следствие
#операции
#сво
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В Иркутске любитель салютов разнёс соседям квартиру ракетницей и сильно ранил их гостя
Shot: В Иркутске мужчина ракетницей разнёс соседям квартиру и ранил их гостя
03 января 2024, 12:01

Фото: istock / maxim4e4ek

В Иркутске любитель салютов разнёс соседям квартиру ракетницей и сильно ранил их гостя.

Как сообщает телеграм-канал Shot, 26-летний Руслан П. с товарищами захотел в новогоднюю ночь устроить пальбу из сигнальной ракетницы около многоэтажного дома на улице Маршала Конева. Мужчина выстрелил в небо, но снаряд сменил траекторию и попал в квартиру на четвёртом этаже. Там раздался громкий взрыв: на кухне выбило окна, а также повредило потолок, холодильник и плиту.

В момент детонации стандарта в квартире находился бывший муж хозяйки квартиры. Мужчину госпитализировали со множеством осколочных ранений.

Руслан самостоятельно пришел к полицейским с повинной. Прокуратура проводит проверку. В отношении мужчины составили административный протокол.

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В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца

Дед Мороз-педофил пытался похитить мальчика в отделении банка

#прокуратура
#снаряд
#взрыв
#мужчина
#новый год
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Россиянка получила ожоги промежности от взорвавшейся под ней петарды
В Липецке девушка обожгла промежность из-за взорвавшейся под ней петарды
03 января 2024, 11:44

Фото: istock / wutwhanfoto

В Липецке девушка получила ожоги после взрыва петарды прямо перед ней. Об этом информирует издание «GOROD48».

Инцидент произошел из-за неудачной шутки молодого человека девушки. Мужчина подложил петарду прямо под свою 26-летнюю партнершу. Устройство сработало, когда девушка села на него. Женщину госпитализировали в Липецкую городскую больницу №3.

Заведующий ожоговым отделением медучреждения Илья Копылов заявил, что женщина получила ожоги промежности и ягодиц.

Недавно стало известно, что в Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца.

Ранее также сообщалось, что в Санкт-Петербурге двухлетний ребёнок получил тяжелый ожог из-за набора «Юный химик». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Осужденный за взятку экс-глава полиции Екатеринбурга погиб на СВО
Погибшего на СВО бывшего главу УМВД по Екатеринбургу отказывались брать на фронт
03 января 2024, 10:41

Фото: istock / Prostock-Studio

Погибший в зоне специальной военной операции бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный на девять с половиной лет тюремного заключения за крупную взятку, просился в зону боевых действий с марта 2023 года, но долгое время получал отказ. Об этом информирует URA.RU.

«С Трифоновым поначалу не хотели заключать контракт. Мы подавали жалобу в военную прокуратуру Нижнего Новгорода, где он отбывал наказание. Почему с экс-генералом не хотели сотрудничать, нам неизвестно», — рассказала изданию адвокат экс-начальника Ольга Кезик.
Кандидатуру Трифонова согласовали 21 ноября 2023 года, после чего он прошел обследования и начал готовиться к отправке в зону спецоперации.

Сегодня, 3 января, стало известно, что Трифонов погиб на поле боя.

До этого в Минобороны заявили, что четверо военнослужащих ВС РФ на протяжении 48 часов сдерживали многочисленные атаки ВСУ. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#наказание
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#контракт
#сво
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Иностранец попал в ДТП под Выборгом и насмерть замерз в лесу
Иностранец насмерть замерз в лесу после ДТП в Выборгском районе Ленобласти
03 января 2024, 06:24

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Выборгском районе Ленобласти произошло трагическое происшествие: вечером 1 января мужчина погиб от обморожения после аварии на трассе «Скандинавия», сообщил портал 47news.
35-летний гражданин ближнего зарубежья потерял управление легковым автомобилем, столкнувшись с ограждением, после чего покинул машину и скрылся в лесу.

Через несколько часов его нашли без признаков жизни. Предварительные данные указывают на нахождение мужчины в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии.

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