Истринский врач Гринчук рассказал, что делать при переохлаждении и обморожении

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За помощью в подмосковные медучреждения обратились первые пострадавшие от аномальных морозов, пришедших в регион с наступлением нового года. Столбики термометров местами опустилась до -30°С. При такой температуре возрастает риск обморожений. Как не допустить этого, рассказал врач-хирург, исполняющий обязанности заведующего хирургического отделения Истринской клинической больницы Александр Гринчук.
«Переохлаждение – это общее переохлаждение организма, когда температура тела у человека опускается ниже +35°С. Возникающий из-за этого комплекс симптомов иногда даже требует реанимации. Отморожение – это локальное повреждение тканей организма, в основном пальцев, рук и ног», – пояснил врач.Основными симптомами отморожения он назвал нарушение чувствительности, боль, а затем и полную потерю чувствительности. Должны насторожить и белые пятна на щеках и на носу. Это происходит из-за нарушения кровообращения в тканях. В этом случае необходимо зайти в тёплое помещение и выпить горячий чай или молоко.
«Ни в коем случае нельзя растирать обмороженные участки ни снегом, ни тканью. Так можно повредить и инфицировать кожу, вызвать гнойные осложнения. Если симптомы не проходят, нужно обратиться за медицинской помощью – по скорой помощи либо самостоятельно. Вас осмотрит травматолог или хирург. Иногда отморожения требуют лечения в стационаре», – предостерёг Гринчук.Если придётся провести на морозе длительное время, необходимо заранее продумать экипировку. Одежда должна быть относительно свободной, нигде не сдавливать и не перетягивать. Это приводит к нарушению кровообращения и снижению чувствительности, и человек может и не заметить, что замёрз. Также на морозе нельзя носить короткие джинсы с кроссовками, оставляя голыми щиколотки. В практике Гринчука был случай, когда 18-летнюю модницу привезли с отморожением обеих стоп.
Главным фактором, приводящим к обморожениям, врач назвал алкоголь. На улице в условиях низких температур нельзя находиться в состоянии опьянения, предупредил он. Спиртное расширяет сосуды, и организм быстрее отдаёт тепло. К тому же нетрезвый человек не может адекватно оценить своё состояние и замерзает гораздо быстрее. По той же причине алкоголем нельзя согреваться.
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Лора Луганская