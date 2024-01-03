Иностранец попал в ДТП под Выборгом и насмерть замерз в лесу

Фото: iStock/Aleksei Andreev
В Выборгском районе Ленобласти произошло трагическое происшествие: вечером 1 января мужчина погиб от обморожения после аварии на трассе «Скандинавия», сообщил портал 47news.
Через несколько часов его нашли без признаков жизни. Предварительные данные указывают на нахождение мужчины в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии.
Читайте также:
В Тульской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись более 20 машин из-за непогоды
Четыре человека погибли в перевернувшемся в Турции автобусе
В Новгородской области столкнулись две легковушки, водители погибли
Артем Кузьмин