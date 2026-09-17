Дерматолог Котова предупредила об осенних трещинах на коже
Дерматолог и косметолог Ирина Котова предупредила, что холод, ветер и резкие колебания температуры осенью часто вызывают сухость, покраснение и трещины на руках и лице.
В беседе с RT специалист объяснила, что на улице влага с открытых участков тела испаряется быстрее. Перед выходом она посоветовала не умываться и не мыть руки, а если это необходимо — тщательно вытереть кожу насухо.
За несколько минут до прогулки Котова рекомендует использовать плотный защитный крем. В его составе полезны церамиды, липиды, аллантоин и витамины. Осенью лучше отложить лёгкие сыворотки, гели и эмульсии, заменив их кремами или мазями с более насыщенной текстурой.
В ветреную погоду врач призвала носить перчатки. Для поддержки кожи она советует пить достаточно воды, включать в рацион омега-3, растительные и животные масла.
Котова добавила, что постоянная сухость иногда связана с дефицитом железа или нарушениями работы щитовидной железы. При такой проблеме стоит проверить состояние здоровья.
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