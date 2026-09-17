Дерматолог Котова предупредила об осенних трещинах на коже

17 сентября 2026, 08:19

Дерматолог Котова: Перепады температуры приводят к трещинам и покраснениям

Фото: iStock/LightFieldStudios

Дерматолог и косметолог Ирина Котова предупредила, что холод, ветер и резкие колебания температуры осенью часто вызывают сухость, покраснение и трещины на руках и лице.