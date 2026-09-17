Роскачество предупредило о мошенничестве с «предзаказами» новых iPhone
Заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев предупредил россиян о схеме обмана, связанной с якобы ранним заказом ещё не представленных iPhone. Злоумышленники обещают покупателям получить смартфон в день старта продаж и предлагают цену ниже рыночной.
В беседе с RT эксперты Роскачества рассказали, что аферисты приглашают потенциальных жертв в закрытые Telegram-каналы. Там публикуют изображения будущих устройств, предполагаемые характеристики и сведения из «инсайдерских» источников. Затем участникам предлагают зарезервировать смартфон до официального анонса.
Для создания доверия преступники размещают поддельные диалоги с курьерами, сотрудниками складов и менеджерами. Они прикладывают фальшивые накладные, трек-номера доставки и снимки коробок с техникой.
Деньги просят перевести на карту частного лица либо отправить через криптокошелёк. После получения предоплаты организаторы закрывают канал или добавляют покупателя в чёрный список. Обещанный телефон клиенту не приходит.
Георгий Тарачев отметил, что даже заказ через официальные площадки требует осторожности. Покупатель платит за устройство до появления полноценных обзоров и проверки его работы с новой версией системы. Эксперт посоветовал не торопиться с покупкой ради сомнительной скидки или желания получить новинку раньше остальных.
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