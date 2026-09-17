Роскачество предупредило о мошенничестве с «предзаказами» новых iPhone

17 сентября 2026, 07:27

Фото: iStock/NanoStockk

Заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев предупредил россиян о схеме обмана, связанной с якобы ранним заказом ещё не представленных iPhone. Злоумышленники обещают покупателям получить смартфон в день старта продаж и предлагают цену ниже рыночной.