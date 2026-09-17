Дерматолог предупредила об ожогах после домашних масок с лимоном и содой

17 сентября 2026, 08:10

Врач Кулешова: маски с лимоном, содой и корицей грозят ожогами и дерматитом

Фото: iStock/Olga Shefer

Врач-дерматолог Эвелина Кулешова предупредила, что домашние средства с лимонным соком, пищевой содой, уксусом, корицей и перекисью водорода способны серьёзно повредить кожу лица. Такие эксперименты нередко заканчиваются жжением, покраснением, шелушением или контактным дерматитом.