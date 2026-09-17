Дерматолог предупредила об ожогах после домашних масок с лимоном и содой
Врач-дерматолог Эвелина Кулешова предупредила, что домашние средства с лимонным соком, пищевой содой, уксусом, корицей и перекисью водорода способны серьёзно повредить кожу лица. Такие эксперименты нередко заканчиваются жжением, покраснением, шелушением или контактным дерматитом.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист «СМ-Косметология» пояснила: кожа лица остро реагирует на кислоты, щёлочи, эфирные масла и прочие агрессивные компоненты. Особую осторожность стоит соблюдать людям с аллергией, акне, воспалениями и повышенной чувствительностью.
Лимонный сок содержит органические кислоты, способные вызвать сухость и раздражение. Цитрусовые соединения повышают восприимчивость кожи к солнечному излучению. После такой процедуры солнце может спровоцировать фототоксическую реакцию и появление тёмных пятен.
Сода нарушает защитный барьер из-за щелочной среды, отметила врач. После нанесения лицо часто ощущает стянутость, становится сухим и сильнее реагирует на привычную косметику. Поэтому рецепты с содой для очищения или осветления кожи Кулешова не рекомендует.
Уксус особенно опасен в неразбавленном виде. Если держать его на лице слишком долго, можно получить сильное раздражение или химический ожог. Перекись водорода дерматолог тоже не советует включать в регулярный уход: она пересушивает кожу и усиливает дискомфорт на участках с ранками либо воспалениями.
Чеснок, лук и корица содержат активные ароматические вещества. При прямом контакте они способны вызвать жжение, красноту и аллергическую реакцию. А соль и сахар в виде крупных скрабирующих частиц травмируют поверхность лица, особенно при высыпаниях.
Читайте также: