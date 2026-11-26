26 ноября 2026, 14:39

Врач Демьяновская: Частота обследований сердца зависит от состояния здоровья

Фото: iStock/Foremniakowski

Частота обследований сердца зависит от общего состояния здоровья и образа жизни человека. Об этом сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, передает RT.