Россиянам рассказали о частоте проверки сердца
Частота обследований сердца зависит от общего состояния здоровья и образа жизни человека. Об этом сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, передает RT.
По словам специалиста, людям без жалоб на здоровье и без генетической предрасположенности к сердечно-сосудистым болезням электрокардиограмму делают один раз в рамках профилактического осмотра. Если никаких отклонений не обнаружено, последующие обследования рекомендуется проходить ежегодно, начиная с возраста 35 лет. Врачи также регулярно проверяют уровень холестерина и измеряют артериальное давление, подчеркнула она.
Медик отметила, что ультразвуковое исследование сердца назначается только в особых случаях: при наличии шумов в сердце, изменениях на электрокардиограмме, подозрениях на пороки клапанов, высоком давлении, симптомах сердечной недостаточности или после перенесённого инфаркта. Для пациентов с уже диагностированными сердечными заболеваниями график обследований разрабатывается индивидуально и определяется лечащим врачом, заключила Демьяновская.
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