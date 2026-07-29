Россиянам объяснили, какой чай полезнее — пакетированный или листовой

29 июля 2026, 09:14

Врач Устинова: слишком насыщенный чай содержит много кофеина и дубильных веществ

Фото: iStock/wirot pathi

Терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова рассказала, есть ли принципиальная разница между пакетированным и листовым чаем. Об этом пишет «Газета.Ru».