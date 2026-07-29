Россиянам объяснили, какой чай полезнее — пакетированный или листовой
Терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова рассказала, есть ли принципиальная разница между пакетированным и листовым чаем. Об этом пишет «Газета.Ru».
Специалист утверждает, что пакетированный чай, изготовленный из высококачественного чайного листа, а не из чайной пыли или производственных отходов, по содержанию полезных веществ практически не уступает листовому. Зеленый и черный чай, независимо от формы, содержат полифенолы, катехины и другие антиоксиданты, которые защищают клетки от окислительного стресса и положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.
Но, как заметила врач, на практике листовой чай чаще оказывается более качественным. Для его производства обычно используют целые или крупные фрагменты листьев, в то время как в пакетиках часто содержится мелкоизмельченное сырье.
Пакетированный чай часто критикуют за использование красителей и ароматизаторов, что якобы делает его менее полезным. Однако классический чёрный или зелёный чай не нуждается в таких добавках. Если в составе продукта есть ароматизаторы, подсластители или значительное количество фруктовых компонентов, это уже другой продукт, который не стоит сравнивать с традиционным чаем, заключила Устинова.
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