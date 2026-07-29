Врач дала россиянам советы по выбору зубной пасты

29 июля 2026, 08:35

Врач Патлатая: Выбирая зубную пасту, нужно внимательно изучить ее состав

Фото: iStock/dulezidar

Выбирая зубную пасту, в первую очередь нужно внимательно изучить ее состав. Об этом рассказала доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог Надежда Патлатая в интервью «Ленте.ру».