Врач дала россиянам советы по выбору зубной пасты
Выбирая зубную пасту, в первую очередь нужно внимательно изучить ее состав. Об этом рассказала доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог Надежда Патлатая в интервью «Ленте.ру».
По словам эксперта, современные зубные пасты часто содержат фториды. Однако в определённых ситуациях их использование лучше ограничить. Например, если вы проживаете в городе с фторсодержащими предприятиями или ваша водопроводная вода содержит избыточное количество фтора, рекомендуется перейти на пасту без фтора, но с высоким содержанием кальция, отметила Патлатая.
Для решения проблем с дёснами можно использовать пасты с антимикробным эффектом, так как они содержат антисептики как природного, так и синтетического происхождения. Тем не менее, применять такие средства следует только по назначению врача, поскольку их бесконтрольное использование может нарушить естественный баланс микрофлоры ротовой полости, подчеркнула специалист.
Постоянное применение отбеливающих паст не рекомендуется, так как они обычно содержат агрессивные поверхностно-активные вещества, которые могут повредить эмаль. Если вы хотите выбрать наиболее подходящее для вас средство, лучше обратиться за советом к стоматологу, заключила она.
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