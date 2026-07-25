Дерматолог назвала неожиданную причину гнойничковых высыпаний

25 июля 2026, 11:45

Дерматолог Котова сообщила об опасности хлорированной воды для кожи

Фото: iStock/LightFieldStudios

Хлорированная вода «разбивает» липидный барьер кожи и вытягивает из нее всю полезную влагу. Об этом сообщила дерматолог и косметолог Ирина Котова, пишет RT.