Дерматолог назвала неожиданную причину гнойничковых высыпаний
Хлорированная вода «разбивает» липидный барьер кожи и вытягивает из нее всю полезную влагу. Об этом сообщила дерматолог и косметолог Ирина Котова, пишет RT.
По словам специалиста, всё дело в хлоре, который влияет на структуру липидной оболочки кожи. Это приводит к раздражениям, покраснениям, шелушению и сухости. При атопичной коже такие проявления усиливаются.
Котова отметила, что длительное пребывание в хлорированной воде может вызвать инфицирование. Постоянное пересушивание кожи увеличивает риск вторичной инфекции, которая проявляется в виде гнойничковых высыпаний.
Перед посещением бассейна для защиты кожи рекомендуется использовать крем с вазелином. После купания необходимо тщательно смывать хлорированную воду. Врач советует принимать душ не менее 10 минут.
Для восстановления липидного баланса кожи важно применять средства с церамидами, липидами, пантенолом, аллантоином, витамином Е и маслами. В зимний период рекомендуется пить достаточно воды и принимать омега-3 жирные кислоты, заключила эксперт.
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