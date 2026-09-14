Врач предупредил об опасных последствиях нескольких дней без сна

14 сентября 2026, 10:09

Врач Эстивилл: Всего одна ночь без сна приводит к раздражительности

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач Эдуард Эстивилл заявил, что даже одна бессонная ночь заметно влияет на самочувствие и эмоциональное состояние человека. Длительное отсутствие сна, по его словам, создает угрозу для жизни. Об этом сообщает El Confidencial.





После ночи без полноценного отдыха человек часто чувствует упадок сил, становится вспыльчивым и хуже сосредотачивается. Если бодрствование продолжается два-три дня, могут появиться дезориентация, резкие перемены настроения и нарушения мышления.



Эстивилл отметил, что при сильном недосыпе возможны галлюцинации. Еще одним последствием становятся краткие непроизвольные отключения мозга на несколько секунд. В такие моменты человек может считать себя бодрствующим.



Критический дефицит сна способен вызвать спутанность сознания и сбои в работе органов. Врач упомянул риск проблем с почками и постепенное ухудшение функций мозга.





«Может ли человек умереть без сна? Ответ — да», — сказал Эстивилл.