Химик назвал главную причину желтых разводов на белых кроссовках
Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов предупредил: белые кроссовки часто желтеют из-за неправильно подобранного ухода. Один из главных факторов — следы моющего средства, оставшиеся в ткани после чистки.
В беседе с Life.ru специалист пояснил, что избыток порошка или геля проникает в волокна обуви. Во время сушки влага выносит частицы средства на поверхность, где они собираются в заметные пятна. На белом текстиле такие разводы особенно бросаются в глаза.
Проблема чаще возникает у моделей с плотным многослойным верхом. Их сложнее качественно прополоскать, поскольку состав задерживается внутри материала. Эксперт советует брать небольшую порцию жидкого средства и после мытья долго ополаскивать обувь чистой водой.
На оттенок подошвы и декоративных вставок влияют процессы старения полимеров. Кислород, солнечный свет и высокая температура запускают окисление, из-за чего белые или прозрачные элементы постепенно теряют первоначальный цвет.
Дорохов не рекомендует сушить кроссовки феном, на батарее или под прямыми лучами солнца. Лучше оставить их в проветриваемом помещении при комнатной температуре. Спокойная сушка снижает риск появления разводов и замедляет пожелтение материалов.
Если следы появились после чистки, обувь стоит еще раз промыть прохладной водой. Для удаления поверхностной грязи подойдут средства, рассчитанные на конкретный тип ткани или покрытия. Хлорные отбеливатели, растворители и смеси из нескольких домашних составов химик советует не использовать: они способны испортить текстиль, клей и пластиковые детали.
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