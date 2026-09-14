Химик назвал главную причину желтых разводов на белых кроссовках

14 сентября 2026, 09:17

Химик Дорохов: остатки моющего средства дают жёлтые разводы на кроссовках

Фото: iStock/Iuliia Mikhalitskaia

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов предупредил: белые кроссовки часто желтеют из-за неправильно подобранного ухода. Один из главных факторов — следы моющего средства, оставшиеся в ткани после чистки.