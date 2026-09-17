Назван натуральный продукт для защиты мозга

17 сентября 2026, 08:05

Кокосовое масло может помочь защитить мозг от связанных со стрессом изменений

Фото: iStock/Magone

Кокосовое масло первого отжима снизило признаки повреждения мозга у крыс, переживавших длительный стресс. В опыте животные лучше справлялись с заданиями на память, реже проявляли тревожность и сохраняли больше нейронов в гиппокампе.