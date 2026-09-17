Назван натуральный продукт для защиты мозга
Кокосовое масло первого отжима снизило признаки повреждения мозга у крыс, переживавших длительный стресс. В опыте животные лучше справлялись с заданиями на память, реже проявляли тревожность и сохраняли больше нейронов в гиппокампе.
В беседе с Frontiers in Nutrition авторы исследования сообщили, что проверили эффект продукта при разном времени приёма. Самцам крыс ограничивали движения, создавая условия хронического стресса. Масло вводили до начала эксперимента, во время него либо после завершения стрессового воздействия.
Рацион с кокосовым маслом улучшал пространственное обучение и помогал животным сохранять интерес к вознаграждению. Учёные зафиксировали снижение уровня кортикостерона — гормона, связанного со стрессовой реакцией. Одновременно в тканях уменьшались маркеры окислительного повреждения, а механизмы антиоксидантной защиты работали активнее.
Самый заметный результат исследователи получили в группе, где масло начали давать заранее. Оно помогло поддержать структуру гиппокампа — участка мозга, участвующего в формировании воспоминаний и обучении.
Авторы связывают эффект со среднецепочечными жирными кислотами, прежде всего каприловой, а также с полифенолами и антиоксидантными соединениями. При этом работа проводилась на животных, поэтому её выводы нельзя напрямую переносить на людей без дополнительных клинических исследований.
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