Более десяти медведей заметили в населённых пунктах Бурятии
В Бурятии за прошедшие специалисты ликвидировали 12 медведей, которые появлялись вблизи населённых пунктов. Такую информацию предоставили в Бурприроднадзоре.
По данным ведомства, за минувшие сутки поступило 29 обращений, связанных с выходами медведей к людям. По итогам проведённых мероприятий специалисты приняли решение об отстреле 12 особей.
Работу вели бригады госохотинспекторов и охотников. Они действовали в пригороде Улан-Удэ, а также в Курумканском, Бичурском, Кабанском, Кяхтинском, Закаменском, Прибайкальском, Джидинском и Заиграевском районах. Всего с начала 2026 года в республике отстрелили 177 медведей.
Ранее в Красноярском крае жертвой медведя стала местная жительница. Хищник проник в дом и напал на хозяйку.
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