Китай может спровоцировать рост мировых цен на кофе
Рост спроса на кофе в Китае может в перспективе спровоцировать повышение цен на кофейные зёрна в мировом масштабе. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава московского офиса Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (ApexBrasil) Алмира Рибейру Америку.
Эксперт назвал растущий спрос в Китае долгосрочным фактором. Он пояснил, что жители страны способны поглощать огромные объёмы кофейной продукции. Соответственно, дальнейшее увеличение спроса в КНР может оказать влияние на глобальные цены продукции. При этом Америку подчеркнул, что на текущем этапе ещё рано напрямую связывать динамику цен с этой тенденцией.
Ещё одной возможной причиной подорожания кофейных зёрен может стать климатическое явление Эль-Ниньо. Подробнее об этом в материале «Радио 1».
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