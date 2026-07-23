Китай может спровоцировать рост мировых цен на кофе

23 июля 2026, 06:26

Рост популярности кофе в КНР может привести к его подорожанию в мире

Фото: iStock/manbo-photo

Рост спроса на кофе в Китае может в перспективе спровоцировать повышение цен на кофейные зёрна в мировом масштабе. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава московского офиса Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (ApexBrasil) Алмира Рибейру Америку.