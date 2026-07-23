В Якутии мужчину приговорили к 15 годам за убийство четырех человек
Суд в Якутии назначил 15 лет колонии строгого режима мужчине, убившему четырех жителей села Малыкай, среди них — несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщает «Лента.ру».
Преступление произошло 26 мая 2005 года в Нюрбинском районе. Тогда юноша пришел в дом на улице Манчары, чтобы разобраться с местными жителями. По версии следствия, они требовали у него деньги и угрожали насилием.
Хозяева и гости спали. Молодой человек взял охотничье ружье, хранившееся в доме, и четыре раза выстрелил в головы трех мужчин и девушки-подростка. Все пострадавшие умерли на месте от дробовых ранений. Затем он избавился от оружия и скрылся.
Спустя десятилетия следствие может раскрыть подобное преступление благодаря современным криминалистическим методам. Эксперты повторно изучают вещественные доказательства: оружие, гильзы, одежду, предметы из дома, биологические следы. Даже небольшие частицы крови, слюны, волос или эпителия иногда позволяют получить ДНК-профиль, который затем сопоставляют с базами данных или образцами предполагаемых участников дела. Баллистическая экспертиза помогает установить, из какого оружия были сделаны выстрелы, а новые методы обработки следов могут выявить отпечатки пальцев, которые раньше не удалось обнаружить.
Кроме того, следователи заново допрашивают свидетелей и проверяют прежние версии, используя данные мобильной связи, архивные документы и результаты оперативной работы. За прошедшие годы могут появиться новые очевидцы, измениться показания знакомых фигуранта или обнаружиться ранее неизвестные связи. В делах об особо тяжких преступлениях срок давности обычно не препятствует расследованию, поэтому материалы могут пересматривать столько, сколько потребуется для установления виновного.
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