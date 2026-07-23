В Якутии мужчину приговорили к 15 годам за убийство четырех человек

23 июля 2026, 08:03

Фото: iStock/Rawf8

Суд в Якутии назначил 15 лет колонии строгого режима мужчине, убившему четырех жителей села Малыкай, среди них — несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщает «Лента.ру».