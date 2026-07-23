Прохожий плюнул в премьер-министра Венгрии Мадьяра на улице в Будапеште

23 июля 2026, 01:27

Петер Мадьяр (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

В Будапеште прохожий плюнул на пиджак премьер‑министра Венгрии Петера Мадьяра. Кадры инцидента появились в венгерских СМИ.