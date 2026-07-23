Прохожий плюнул в премьер-министра Венгрии Мадьяра на улице в Будапеште
В Будапеште прохожий плюнул на пиджак премьер‑министра Венгрии Петера Мадьяра. Кадры инцидента появились в венгерских СМИ.
Мадьяр прогуливался по Западному вокзалу Будапешта вместе с министром транспорта и инвестиций Давидом Витези перед тем, как объявить о плане развития железных дорог. В какой‑то момент премьер‑министра окликнул незнакомец, а затем, подойдя сзади, плюнул на его пиджак.
Реакция Мадьяра оказалась сдержанной: он обернулся и пожелал прохожему «доброго здоровья». Позже, на пресс‑конференции, политик заявил, что людей с подобными настроениями стоит утешить. По его словам, «в их сердцах ещё жива ненависть».
Ситуацию прокомментировал эксперт по безопасности Петер Тарьяни. Он считает, что случившееся указывает на просчёты в работе охраны премьер‑министра.
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