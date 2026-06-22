Курьерам во Владикавказе предлагают до 129 тысяч рублей летом

22 июня 2026, 08:01

Фото: iStock/Wpadington

Этим летом на российском рынке труда появилось несколько высокооплачиваемых вакансий для молодых специалистов. Самый большой доход предлагают курьеру во Владикавказе — до 129 тысяч рублей в месяц. Для такой работы нужны велосипед и смартфон. Об этом пишет РИА Новости.