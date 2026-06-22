Курьерам во Владикавказе предлагают до 129 тысяч рублей летом
Этим летом на российском рынке труда появилось несколько высокооплачиваемых вакансий для молодых специалистов. Самый большой доход предлагают курьеру во Владикавказе — до 129 тысяч рублей в месяц. Для такой работы нужны велосипед и смартфон. Об этом пишет РИА Новости.
В Москве сотруднику копировального центра обещают до 115 тысяч рублей в месяц. В Пензе мастер по установке сервисов может зарабатывать до 110 тысяч. На удаленке оператор ПК вправе рассчитывать на доход до 90 тысяч. В Одинцове бармену предлагают 80 тысяч, а в Санкт-Петербурге такую же сумму платят работникам летнего проката.
Среди других вакансий — специалист по обработке анкетных данных с окладом до 74 тысяч рублей и оператор текстовой поддержки маркетплейса с заработком до 70 тысяч. В Смоленске консультанту чатов готовы платить до 52 тысяч. В Чебоксарах фотографу предлагают 50 тысяч рублей.
В целом подборка показывает, что наиболее высокие зарплаты сейчас предлагают как в столичном регионе, так и по отдельным позициям, причем заметная часть предложений связана с удаленной занятостью, сервисным обслуживанием и работой без строгих требований к опыту.
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