Власти Франции отменили занятия в школах из-за аномальной жары

22 июня 2026, 05:16

Фото: istockphoto/hxdbzxy

С понедельника во всех школах Франции отменили учебные занятия из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил министр национального образования страны Эдуар Жеффре, чьи слова цитирует РИА Новости.