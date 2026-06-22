Власти Франции отменили занятия в школах из-за аномальной жары
С понедельника во всех школах Франции отменили учебные занятия из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил министр национального образования страны Эдуар Жеффре, чьи слова цитирует РИА Новости.
Накануне французская метеослужба объявила о введении высочайшего (красного) уровня погодной опасности более чем в трети департаментов европейской части страны. Ещё в 45 муниципалитетах установили предпоследний, оранжевый уровень опасности.
В эфире телеканала France 3 Жеффре уточнил, что в понедельник двери 845 младших и средних школ либо полностью закроются для учащихся, либо будут открыты лишь для ограниченного числа учеников. По его словам, ещё 1,8 тысячи учебных заведений по всей стране уведомили министерство о корректировке расписания. Школы решили сократить количество занятий и отпускать учеников домой до наступления пика жары.
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