Стало известно, как выбрать вишню и черешню без нитратов
При выборе вишни и черешни покупателям в первую очередь стоит обращать внимание не на размер ягод, а на их внешний вид, плотность и сезонность. Об этом в беседе с Life.ru сообщила руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.
Согласно ее мнению, ягоды, которые поступают в продажу уже в мае, зачастую выращиваются с использованием ускоренных методов созревания, стимуляторов роста и увеличенных доз азотных удобрений. В результате в таких плодах может быть повышенное содержание нитратов, особенно если они импортные. Лучшим временем для приобретения качественной черешни в России считается период с середины июня до конца июля, а для вишни — с конца июня по июль включительно.
«Качественная черешня должна быть сухой, упругой, с гладкой блестящей кожицей без трещин, вмятин и подтёков. Плодоножка — зелёная и эластичная. Если ягоды липкие, слишком мягкие или имеют запах брожения, это уже признаки начинающейся порчи. У вишни важно обращать внимание на равномерный цвет и отсутствие плесени в местах соприкосновения ягод», — пояснила Анищенкова.
Следует с особым вниманием отнестись к ягодам, если они кажутся чрезмерно крупными и абсолютно одинаковыми. Это не всегда является признаком высокого качества. Часто такой внешний вид достигается благодаря интенсивной агротехнике и чрезмерному использованию удобрений. Важно помнить, что превышение допустимого уровня нитратов может привести к проблемам с пищеварением, тошноте, головной боли и аллергическим реакциям у взрослых. У детей и людей с хроническими заболеваниями последствия могут быть более серьёзными, вплоть до пищевых отравлений, заключила эксперт.