Стало известно, как выбрать вишню и черешню без нитратов

25 мая 2026, 08:51

Анищенкова назвала признаки черешни с повышенным содержанием нитратов

Фото: iStock/Anna Pustynnikova

При выборе вишни и черешни покупателям в первую очередь стоит обращать внимание не на размер ягод, а на их внешний вид, плотность и сезонность. Об этом в беседе с Life.ru сообщила руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.





Согласно ее мнению, ягоды, которые поступают в продажу уже в мае, зачастую выращиваются с использованием ускоренных методов созревания, стимуляторов роста и увеличенных доз азотных удобрений. В результате в таких плодах может быть повышенное содержание нитратов, особенно если они импортные. Лучшим временем для приобретения качественной черешни в России считается период с середины июня до конца июля, а для вишни — с конца июня по июль включительно.





«Качественная черешня должна быть сухой, упругой, с гладкой блестящей кожицей без трещин, вмятин и подтёков. Плодоножка — зелёная и эластичная. Если ягоды липкие, слишком мягкие или имеют запах брожения, это уже признаки начинающейся порчи. У вишни важно обращать внимание на равномерный цвет и отсутствие плесени в местах соприкосновения ягод», — пояснила Анищенкова.