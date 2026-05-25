Названы продукты, которые летом особенно опасны для детей
Летом продукты портятся значительно быстрее, а риск кишечных инфекций и пищевых отравлений у детей заметно возрастает. Об этом сообщила «Газете.Ru» детский гастроэнтеролог «СМ-Клиника» для детей Яна Рейдер.
Летом детский желудочно-кишечный тракт становится особенно подвержен заболеваниям. Это связано с тем, что высокая температура воздуха способствует быстрому размножению бактерий, вирусов, простейших и других патогенных микроорганизмов. Кроме того, в жару продукты портятся гораздо быстрее, особенно мясо, молочная продукция, салаты, яйца и кондитерские изделия, отметила врач.
По ее словам, чтобы избежать проблем с пищеварением, в жаркую погоду рекомендуется ограничить употребление жирной и жареной пищи, которая может вызвать тяжесть, тошноту и дискомфорт. Также стоит отказаться от майонеза, копченостей и колбасных изделий.
Гастроэнтеролог отметила, что особенно опасны летом кремовые десерты и другие скоропортящиеся сладости, которые часто становятся причиной пищевых отравлений у детей. Кроме того, не рекомендуется злоупотреблять сладкими газированными напитками, пакетированными соками, кофе и какао, заключила Рейдер.
