Дерматолог рассказала, как защитить кожу при холодовой крапивнице
Дерматолог-косметолог Ирина Котова посоветовала людям с холодовой крапивницей защищать кожу от мороза одеждой и жирным кремом.
В беседе с RT врач объяснила, что первые признаки реакции могут появиться через две-пять минут после выхода на холод. На коже возникают красные зудящие пятна, иногда образуются волдыри. После возвращения в тепло эти симптомы могут исчезнуть без следа.
По словам Котовой, холод способен вызвать насморк и заложенность носа. В тяжёлых случаях возникает отёк слизистых и становится трудно дышать.
При затруднении дыхания нужно немедленно вызвать скорую помощь. До её приезда следует перейти в тепло и закрыть открытые участки кожи. Антигистаминные препараты не заменяют экстренную помощь.
Для профилактики дерматолог рекомендует наблюдать за реакцией организма на холод. Перед выходом она советует надевать перчатки, защищать открытые участки тела одеждой и наносить на руки и лицо жирный крем.
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