Дерматолог рассказала, как защитить кожу при холодовой крапивнице

05 ноября 2026, 08:19

Дерматолог Котова: жирный крем и перчатки снизят риск холодовой реакции

Фото: iStock/PeopleImages

Дерматолог-косметолог Ирина Котова посоветовала людям с холодовой крапивницей защищать кожу от мороза одеждой и жирным кремом.