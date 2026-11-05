Покупателям новостроек посоветовали проверить старые проекты застройщика

05 ноября 2026, 07:17

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Перед покупкой квартиры в новостройке стоит изучить документы проекта и историю строительной компании. Такой совет дал вице-президент по маркетингу строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Владимир Кравченко.