Покупателям новостроек посоветовали проверить старые проекты застройщика
Перед покупкой квартиры в новостройке стоит изучить документы проекта и историю строительной компании. Такой совет дал вице-президент по маркетингу строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Владимир Кравченко.
В беседе с «Газетой.Ru» он рекомендовал начать с юридического названия застройщика и его данных в ЕГРЮЛ. Сведения о характеристиках дома и сроках строительства можно найти на портале наш.дом.рф. Покупателю следует изучить разрешительную документацию и права компании на земельный участок.
О качестве работы застройщика помогут судить уже сданные дома. Кравченко предложил посетить их и осмотреть подъезды, дворы и благоустройство, а затем сравнить результат с первоначальными обещаниями.
В договоре эксперт посоветовал обратить внимание на стоимость, дату передачи квартиры, комплектацию, порядок оплаты и ответственность сторон. Если сделка проходит по договору долевого участия, стоит выяснить, как работает эскроу-счет, и проверить платежные реквизиты.
Отдельного внимания, по словам Кравченко, заслуживает инфраструктура района. Упоминание школы или поликлиники в презентации проекта требует проверки: важно уточнить, когда и на каких условиях они появятся. Перед подписанием документов эксперт рекомендует сравнить несколько вариантов жилья и при необходимости обратиться к независимому юристу.
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