Врач Шмелева посоветовала думать о здоровье, чтобы справиться со страхом крови
Врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Яна Шмелева рассказала, как справиться с боязнью крови. Она посоветовала сосредоточиться на пользе медицинских процедур и напомнила, что результаты анализов помогают следить за здоровьем.
В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что от гемофобии страдают около 3–4% людей. По ее словам, для борьбы со страхом важно желание самого человека. Тревожные мысли врач предложила заменять реалистичными доводами о возможном исходе ситуации.
При виде крови человек может почувствовать слабость и головокружение. Иногда страх приводит к вазовагальному обмороку: пульс замедляется, давление резко падает, и человек ненадолго теряет сознание. Шмелева пояснила, что при первых признаках обморока помогает напряжение мышц.
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