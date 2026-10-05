Россиян предупредили о мошеннических звонках под видом проверки отопления
С началом отопительного сезона злоумышленники стали чаще использовать тему коммунальных услуг для обмана граждан. Депутат Госдумы Александр Аксененко сообщил, что аферисты предлагают подтвердить подключение тепла, согласовать приход мастера, проверить счетчики либо оформить перерасчет. Об этом пишет РИА Новости.
Собеседники могут представляться сотрудниками управляющих или ресурсоснабжающих организаций. Для большей убедительности они называют адрес, фамилию жильца или сведения о его УК. Затем человека просят продиктовать код из сообщения, открыть присланную ссылку или скачать программу на телефон.
Парламентарий подчеркнул: для пуска отопления, приема коммунального специалиста и корректировки начислений никакие SMS-коды не нужны. Передача такой информации может открыть мошенникам доступ к банковским сервисам и личным кабинетам.
При подозрительном звонке Аксененко посоветовал сразу прекратить разговор. Проверить сведения стоит самостоятельно — по номеру управляющей компании из квитанции, через ГИС ЖКХ или официальный сайт поставщика услуг.
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