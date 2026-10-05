Россиян предупредили о мошеннических звонках под видом проверки отопления

05 октября 2026, 09:24

Фото: iStock/Axel Bueckert

С началом отопительного сезона злоумышленники стали чаще использовать тему коммунальных услуг для обмана граждан. Депутат Госдумы Александр Аксененко сообщил, что аферисты предлагают подтвердить подключение тепла, согласовать приход мастера, проверить счетчики либо оформить перерасчет. Об этом пишет РИА Новости.