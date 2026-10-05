Покупатели маркетплейсов смогут проверять продавцов по ИНН
Закон о платформенной экономике, вступивший в силу 1 октября, усилил защиту покупателей на маркетплейсах. Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев сообщил, что пользователи смогут получать сведения о продавцах и качестве предлагаемых товаров прямо на площадках.
В беседе с «Газетой.Ru» Дурдыев пояснил, что маркетплейсы проверяют партнеров до регистрации на сервисе. В карточке магазина или товара покупатель увидит данные продавца, включая ИНН. Этот номер можно проверить через открытые реестры Федеральной налоговой службы.
Для продукции, к которой закон предъявляет обязательные требования, площадки должны размещать информацию о сертификатах, декларациях и маркировке. Интерфейс при этом покажет роль маркетплейса в сделке: продает ли он товар самостоятельно или лишь связывает покупателя с продавцом.
Новые нормы обязывают цифровые сервисы создать удобный канал для претензий. Покупателю не придется искать контакты магазина: сообщение о проблеме можно отправить через заказ либо страницу товара. Там же доступно требование о возврате средств, обмене покупки или устранении дефекта.
Если доставку организовал сам маркетплейс, он должен помочь с обратной отправкой товара, в том числе через пункт выдачи. Продавец рассмотрит заявку и примет решение по возврату. При споре к разбирательству подключится служба поддержки платформы.
Она сможет установить, возникло ли повреждение во время хранения или выдачи заказа. Если ответственность лежит на площадке, она возместит покупателю стоимость товара.
Дурдыев отметил, что крупные сервисы уже используют значительную часть таких инструментов. Закон закрепляет их в качестве единых требований для всего рынка, поэтому привычный порядок покупок для пользователей существенно не изменится.
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