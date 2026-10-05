Покупатели маркетплейсов смогут проверять продавцов по ИНН

05 октября 2026, 09:44

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Закон о платформенной экономике, вступивший в силу 1 октября, усилил защиту покупателей на маркетплейсах. Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев сообщил, что пользователи смогут получать сведения о продавцах и качестве предлагаемых товаров прямо на площадках.