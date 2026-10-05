Россиянам перечислили овощи и фрукты, которые нельзя хранить в холодильнике

05 октября 2026, 08:31

Химик Дорохов: помидоры и бананы не стоит хранить в холодильнике

Фото: iStock/AndreyPopov

Холод замедляет размножение большинства микроорганизмов и многие химические реакции, поэтому для скоропортящихся продуктов холодильник необходим. Но правило «чем холоднее, тем лучше» работает не всегда. Об этом RT сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.