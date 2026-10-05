Россиянам перечислили овощи и фрукты, которые нельзя хранить в холодильнике
Холод замедляет размножение большинства микроорганизмов и многие химические реакции, поэтому для скоропортящихся продуктов холодильник необходим. Но правило «чем холоднее, тем лучше» работает не всегда. Об этом RT сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
По его словам, некоторые овощи и фрукты не переносят холода. При температуре от +3 до +6 °C, которая обычно поддерживается в холодильнике, они могут получить холодовое повреждение. Это приводит к нарушению работы клеток, изменению вкуса, аромата и структуры продукта, предупредил эксперт.
Химик отметил, что помидоры являются одним из таких овощей. Чтобы сохранить их вкус, спелые томаты рекомендуется хранить при комнатной температуре. Разрезанные же помидоры лучше держать в холодильнике.
Бананы также плохо переносят температуру холодильника, подчеркнул специалист. Оптимальная температура хранения для большинства сортов значительно выше — около +13...+14 °C. Не следует хранить в холодильнике и батат. Дорохов также напомнил, что целый сухой репчатый лук лучше хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте.
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