Дерматовенеролог назвала внутренние причины, из-за которых трескаются губы зимой

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Распространенная проблема россиян зимой — трещины на губах. Кажется, что на это влияют климатические условия, но все ли так просто, и можно ли избежать этого недуга?
Врач-дерматовенеролог, косметолог Ольга Рябова в беседе с «Радио 1» заявила, что трескание губ в зимний период происходит по нескольким причинам.
Она также же дала несколько советов по тому, как избежать неприятных ощущений и трещин на губах.
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- внешняя причина: воздух в квартире и в помещениях становится более сухой, что провоцирует обезвоживание тканей.
- внутренняя причина: дефицит жирных кислот и жирорастворимых витаминов — когда вы в пище употребляете мало жиров.
- медицинская причина: кандидозный хейлит — когда в уголках губ начинает активно размножаться грибковая флора.
Она также же дала несколько советов по тому, как избежать неприятных ощущений и трещин на губах.
- увеличивать прием жиров: дополнительно курсом пропивать Омега-3 и работать с разнообразием питания (рыба, растительные масла, орехи, сливочное масло — все это должно быть в рационе).
- избавиться от привычки облизывать губы и постоянно наносить на них блеск: вместо этого лучше использовать более плотные и жирные бальзамы из аптечных сетей.
«Также следует соблюдать питьевой режим и увлажнять воздух в доме», — подчеркнула врач.
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Анастасия Бондарева