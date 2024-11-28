Косметолог раскрыла, кому строго противопоказаны инъекции филлеров

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Инъекции филлеров, которыми корригируют морщины и форму лица, строго противопоказаны аллергикам, беременным и женщинам в период лактации. Об этом сообщила косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова. По ее словам, для процедуры существуют серьезные медицинские противопоказания, которые нельзя игнорировать, поскольку это может быть опасно для жизни.
Рябинова перечислила основные противопоказания к филлерным инъекциям. Первое — склонность к образованию келоидных рубцов. Процедура при такой особенности организма способна вызвать разрастание рубцовой ткани. Второе — аллергия на гиалуроновую кислоту. Игнорирование этого этапа может привести к тяжелым аллергическим реакциям, включая анафилактический шок, подчеркнула косметолог в беседе с «Вечерней Москвой».
Третье — беременность и период лактации. Введение филлеров может привести к непредсказуемым результатам. Четвертое — инфекционные, воспалительные и онкологические заболевания. Инъекции могут привести к осложнению болезней и тяжелым последствиям.
В то же время стало известно, действительно ли опасен тальк, используемый в косметической пудре, тенях, румянах и присыпках. Все началось с зарубежной статьи о наличии вредного асбеста в косметике. Журналисты заявляли, что этот материал залегает на одном уровне с тальком и при обработке их частицы смешиваются.
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Третье — беременность и период лактации. Введение филлеров может привести к непредсказуемым результатам. Четвертое — инфекционные, воспалительные и онкологические заболевания. Инъекции могут привести к осложнению болезней и тяжелым последствиям.
В то же время стало известно, действительно ли опасен тальк, используемый в косметической пудре, тенях, румянах и присыпках. Все началось с зарубежной статьи о наличии вредного асбеста в косметике. Журналисты заявляли, что этот материал залегает на одном уровне с тальком и при обработке их частицы смешиваются.
«Тальковый камень добывают открытым способом, из него отсеивают массивные попутные минералы, а затем используют разные методы очистки, которые все равно не дают стопроцентного результата», — комментирует научный обозреватель Николай Гринько для «Москвы 24».Гринько подчеркивает, что раздутый в СМИ шум вокруг этой темы можно игнорировать, так как количество асбеста в пудре ничтожно мало, а человек за жизнь вдыхает множество других, не самых полезных веществ.
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Данил Пономарев