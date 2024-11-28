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Врач-дерматовенеролог МОККВД Алимова объяснила, почему SPF-защита необходима круглый год

Фото: istockphoto / verona_S

Фото: istockphoto / verona_S

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Даже в пасмурные осенние и зимние дни ультрафиолетовые лучи типа А способны проникать сквозь облака и стёкла, оказывая негативное влияние на кожу. В связи с этим необходимо круглый год использовать защитные крема, которые содержат физические (отражают лучи) и химические(преобразуют лучи в менее опасные) фильтры, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В случаях, например, если вы редко бываете на улице, не проводите время у окна, не склонны к пигментации и куперозу, не используете высококонцентрированные средства ухода, не делаете агрессивные процедуры и не беспокоитесь по поводу фотостарения, солнцезащитный крем может не понадобиться», — отметила врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.
Несмотря на это, существуют ситуации, когда использование солнцезащитного крема становится необходимым:



  • при лечении ретиноидами или использовании средств с ретинолом или кислотами на ночь, следует применять солнцезащитный крем с SPF не менее 25–30.
  • если у есть склонность к пигментации, куперозу или розацеа, подойдёт крем с SPF 15–25.
  • для борьбы с фотостарением, вызванным ультрафиолетовыми лучами типа А, рекомендуется использовать крем с SPF от 30 до 50.
  • во время проведения пилингов (поверхностных, срединных или всесезонных) необходимо применять солнцезащитные средства с SPF 30–50.
Подбор любого крема, в том числе солнцезащитного, требует индивидуального подхода. Чтобы получить профессиональные рекомендации от опытных врачей-дерматологов, можно записаться на консультацию через региональный портал «Здоровье».

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#крем
Врач МОНИИАГ Андросова рассказала, можно ли делать МРТ беременным женщинам
28 ноября 2024, 10:16

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Во время беременности основная цель врачей — забота о здоровье матери и обеспечение нормального развития ребёнка. Поэтому при необходимости проведения обследований они выбирают наиболее безопасные методы. Обычно беременным женщинам назначают ультразвуковое исследование, абдоминальное или вагинальное сканирование для выявления возможных отклонений и контроля роста плода, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Если у врача есть серьёзные основания подозревать тяжёлые патологии, он может порекомендовать пройти магнитно-резонансную томографию. Врач акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Яна Андросова рассказала о безопасности этой процедуры для малыша.

«Ультразвук и МРТ могут проводиться беременным женщинам. Это самые безопасные методы визуализации, в них не используется рентгеновское излучение», — сообщила Андросова.
Врач подчеркнула, что при необходимости применения дополнительных методов исследования состояния здоровья беременной женщины и плода, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ), будущей матери не следует отказываться от них. Эти методы позволяют врачам назначить соответствующее лечение вовремя, до возникновения необратимых последствий.

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#беременность
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Долгопрудненские врачи избавили девушку от 15-сантиметровой кисты с паразитами
27 ноября 2024, 18:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Долгопрудненской больницы удалили пациентке 15-сантиметровую кисту с паразитами. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 26-летняя женщина с жалобами на боль и новообразование на бедре. Опухоль появилась несколько лет назад и не беспокоила пациентку, к врачу она не обращалась. Диагностика выявила содержащее жидкость 15-сантиметровое образование между мышцами бедра.

В ходе сложной двухчасовой операции хирурги отделили кисту от прилегающих тканей, нервных волокон и кровеносных сосудов, с которыми она была спаяна. Новообразование извлекли, вскрыли и обнаружили хитиновые оболочки со множественными паразитарными кистами.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Это типичные проявления эхинококка. В основном эхинококк селится в печени. Но тут паразит сумел преодолеть естественные фильтры организма и с кровотоком попал в конечность, где и осел. Это исключительный случай. В моей 25-летней практике такая локализация эхинококка встретилась впервые», – рассказал заведующий отделением хирургии Сергей Лисин.
После операции пациентка прошла противопаразитарную терапию. После этого она была выписана домой на амбулаторное лечение и вернулась к нормальной жизни.

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Мытищинские врачи извлекли ложку из желудка мужчины
27 ноября 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Мытищинской больницы достали из желудка пациента десертную ложку. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой экстренно поступил 42-летний мужчина с жалобами на тошноту, рвоту и повышенное слюноотделение. Диагностика выявила в его желудке инородный предмет – ложку. Как именно она туда попала, не сообщается.
«С помощью эндоскопического оборудования мы извлекли её через пищевод. Из-за конфигурации предмета это было нелегко, так как на пути было несколько сужений, в том числе переход из пищевода в ротоглотку. Всё прошло успешно. Если вовремя не извлечь из пищеварительного тракта крупный металлический предмет, может начаться угрожающее жизни внутреннее кровотечение. Естественным путём предмет из организма не выйдет», – пояснил врач-эндоскопист Максим Щипачёв.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, он выписан на амбулаторное лечение.

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#мытищи
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#здравоохранение
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#подмосковье
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В Детском центре вернули зрение девочке, получившей катаракту из-за лекарств
27 ноября 2024, 15:44

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли зрение ребёнку, едва не ослепшему от катаракты. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
«В ДКЦ поступила девочка с ранее выявленной болезнью иммунной системы. Она принимала гормональную терапию, на фоне которой у неё развилась катаракта на левом глазу, а зрение снизилось до 0,1 диоптрии. Наши врачи в ходе операции удалили помутневший хрусталик и установили искусственную линзу с углублённым фокусом. Она позволяет хорошо видеть как вблизи, так и вдаль, читать без очков», – говорится в сообщении.
На следующий день врачи провели зрительный тест, в результате которого выяснилось, что зрение достигло 0,9 диоптрий. Сейчас девочка выписана и чувствует себя хорошо. Как отмечают врачи, все катаракты, которые развиваются на фоне подобных заболеваний, являются осложнёнными. Операции могут выполняться только в стационарах широкого профиля.

Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля начал работу в августе 2024 года. Это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.

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#здравоохранение
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#врачи
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Диетолог Дианова объяснила пользу постных разгрузочных дней
Диетолог Дианова: Постные разгрузочные дни способствуют долголетию
27 ноября 2024, 15:39

Фото: iStock/Nelea Reazanteva

Директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила, что постные разгрузочные дни с отказом от продуктов животного происхождения способствуют профилактике диабета, снижают риски развития хронических заболеваний, а также благоприятствуют долголетию.
«Это снижение рисков хронических заболеваний, риска диабета. Это не способ похудения, но это способ работы со здоровьем. Если делать это регулярно, раз в неделю убирать животные продукты, то это принесёт колоссальную пользу в долгосрочной перспективе. Научные исследования показывают, что растительная пища удлиняет теломеры – участки ДНК, связанные с долголетием», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

А группа российских и турецких учёных обнаружила настоящий суперфуд – жимолость. Исследователи обнаружили в ней 44 новых полезных соединения. Отмечается, что обнаруженные данные могут быть применены при создании новых БАДов и даже лекарств для комплексной терапии ВИЧ и рака.

«Сейчас мы проводим исследование, какие гены в жимолости отвечают за её размер, плотность кожуры и другие показатели, важные для промышленности, что в дальнейшем поможет более глубоко перерабатывать ягоду», — добавил в беседе с RT биоинформатик, профессор Мухаммад Амджад Наваз.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявлял, что сделать новогодний стол более полезным и менее калорийным можно с помощью замены, в первую очередь, белого хлеба ржаным.

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Всемирный день борьбы с диабетом отметят в Дубне познавательными лекциями
27 ноября 2024, 15:09

Фото: iStock / everydayplus

30 ноября в Дубне отметят Всемирный день борьбы с диабетом, сообщили в пресс-службе администрации наукограда. Там пройдёт мероприятие, организованное в честь 35-летия Дубненской диабетической ассоциации «Помощь». Много лет она поддерживает страдающих от этой болезни.
«За торжественным открытием последуют лекции о диабете. Специалисты поделятся знаниями о современных методах лечения, расскажут о здоровом образе жизни. Знания, полученные на таких лекциях, могут повлиять на качество жизни пациентов и их близких. Также запланирована презентация препаратов, приборов, товаров и услуг для страдающих от диабета. Организаторы приготовили для гостей сюрпризы», – отметили в пресс-службе.
Мероприятие пройдёт в Доме ветеранов по адресу: ул. Флёрова, д. 8. Начало – в 9 утра. Приглашаются все жители и гости Дубны.

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#здравоохранение
#наукоград
#диабет
#подмосковье
#московская область
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Врач из Видного спасла пациентку в ходе телемедицинской консультации
27 ноября 2024, 14:23

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.

Врач из Ленинского городского округа Зарема Тен спасла жизнь пациентки во время телемедицинской консультации. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.
Местная жительница, переболевшая ОРВИ, обратилась в Видновскую больницу, чтобы дистанционно закрыть больничный лист. В ходе телемедицинской консультации терапевт Южной поликлиники диагностировала у пациентки угрожающую жизни патологию и приняла экстренные меры для ее спасения.
«На дистанционную медицинскую консультацию обратилась 41-летняя жительница посёлка Дрожжино, которая завершила лечение вирусной инфекции. При общении с женщиной врач заподозрила признаки инсульта. Обратив внимание на нарушение речи, она в режиме онлайн применила типовой тест «лицо, рука, речь». У пациентки получилось поднять лишь одну руку. А на просьбу улыбнуться она приподнялся только один уголок рта. Также девушка не смогла ответить на ряд простых вопросов», – рассказала заведующая поликлиникой Елена Маслова.
Налицо были явные признаки острого нарушения мозгового кровообращения. Врач экстренно вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила жительницу в больницу. В ходе обследования подозрения терапевта подтвердились. Благодаря своевременному лечению и реабилитации удалось избежать страшных последствий инсульта. Сейчас пациентка выписана и продолжает наблюдаться у невролога.

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#ленинский городской округ
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Подмосковный дерматовенеролог Гражданкова рассказала, как лечить пузырчатку
27 ноября 2024, 13:30

Фото: iStock /SeventyFour

Развитие такого заболевания, как пузырчатка, связано с генетикой и с воздействием внешних факторов.
Об этом сообщила врач-дерматовенеролог Королёвского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Гражданкова.

Пузырчатка – аутоиммунное заболевание с длительным волнообразным течением. Для него характерно образование пузырей различного размера на коже и слизистых оболочках рта, носа, глаз, гениталий и других областей.

Болезнь вызывает нарушение работы иммунной системы. Она по ошибке атакует собственные клетки кожи, что приводит к разрушению межклеточных контактов и образованию пузырей.
«Заболевание связано с генетической предрасположенностью и воздействием внешних факторов – стресса, приёма лекарств, ультрафиолета, инфекций. Однако зачастую определить конкретный провоцирующий фактор невозможно», – пояснила Гражданкова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Лечение пузырчатки направлено на прекращение появления новых пузырей, достижение и поддержание ремиссии.
«В основе терапии – применение кортикостероидов системного действия. При их приёме необходимо регулярно контролировать артериальное давление, показатели крови и уровень глюкозы. Снижать дозу гормонов до поддерживающей следует медленно, строго под контролем врача-дерматовенеролога», – подчеркнула специалист.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в филиалах Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера оказывают помощь при лечении этого заболевания, в том числе, в условиях стационара. Врач-дерматовенеролог подберёт индивидуальный план лечения.

Записаться на консультацию можно на портале «Здоровье» Московской области.

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#минздрав мо
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#московская область
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Свыше 30% беременных жительниц Подмосковья выбрали партнёрские роды
27 ноября 2024, 12:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 18,5 тыс. жительниц Московской области с начала года выбрали партнёрские роды. Такие данные сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В перинатальных центрах и родильных домах региона женщинам доступны все виды родов - мягкие, вертикальные, в сопровождении доулы, а также партнёрские.
«Многим женщинам во время родов важно чувствовать поддержку близкого человека. С начала года более 18,5 тыс. женщин выбрали партнёрские роды, что превышает 30% от их общего числа. В наших перинатальных центрах и родильных домах такая услуга оказывается бесплатно», – сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00.

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