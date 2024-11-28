Врач-дерматовенеролог МОККВД Алимова объяснила, почему SPF-защита необходима круглый год

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Даже в пасмурные осенние и зимние дни ультрафиолетовые лучи типа А способны проникать сквозь облака и стёкла, оказывая негативное влияние на кожу. В связи с этим необходимо круглый год использовать защитные крема, которые содержат физические (отражают лучи) и химические(преобразуют лучи в менее опасные) фильтры, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В случаях, например, если вы редко бываете на улице, не проводите время у окна, не склонны к пигментации и куперозу, не используете высококонцентрированные средства ухода, не делаете агрессивные процедуры и не беспокоитесь по поводу фотостарения, солнцезащитный крем может не понадобиться», — отметила врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.
Несмотря на это, существуют ситуации, когда использование солнцезащитного крема становится необходимым:
- при лечении ретиноидами или использовании средств с ретинолом или кислотами на ночь, следует применять солнцезащитный крем с SPF не менее 25–30.
- если у есть склонность к пигментации, куперозу или розацеа, подойдёт крем с SPF 15–25.
- для борьбы с фотостарением, вызванным ультрафиолетовыми лучами типа А, рекомендуется использовать крем с SPF от 30 до 50.
- во время проведения пилингов (поверхностных, срединных или всесезонных) необходимо применять солнцезащитные средства с SPF 30–50.
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