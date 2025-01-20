Любимый завтрак на скорую руку без вреда для фигуры: банановые вафли без сахара за 5 минут

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Ароматные и очень вкусные банановые вафли с какао, творогом и овсяной мукой не испортят вашу фигуру. В тесто не добавляется белый сахар, а сладость даёт спелый банан. Делимся пошаговым рецептом приготовления идеального завтрака.
Ингредиенты:
- 1 крупный спелый банан;
- 1 яйцо;
- 100 г творога;
- 5 ст. л. овсяной муки;
- 1 ст. л. какао-порошка;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 1 щепотка соли;
- растительное масло для смазывания вафельницы (при необходимости).
Фото: iStock/Serhii Pyrohovskyi
Рецепт
- Подготовьте необходимые ингредиенты.
- Почистите банан, переложите мякоть в миску и разомните вилкой, должна получиться пюреобразная масса.
- Добавьте к банановому пюре творог и яйцо.
- Перемешайте творожно-банановую массу, разминая творог вилкой.
- Добавьте какао-порошок, соль и разрыхлитель. Снова перемешайте.
- В получившуюся массу добавляйте по ложке овсяную муку. Возможно, что муки понадобится чуть меньше или чуть больше, поэтому не высыпайте всё сразу. Тесто должно иметь достаточно жидкую консистенцию.
- Разогрейте вафельницу для толстых вафель, если нужно, смажьте пластины маслом. Выложите тесто, для приготовления одной вафли хватит 1,5 ст. л.
- Время, которое требуется для готовки, зависит от прибора, в нашем случае — это около 3—4 минут.
Готовые вафли подают теплыми с чаем или кофе. Можно украсить их ягодами, медом, тертым шоколадом или сладким соусом.
Приятного аппетита!
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Анастасия Ларина