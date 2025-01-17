Диетично и быстро: рецепт томатного супа-пюре, который сможет приготовить каждый

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Томатный суп-пюре — невероятно вкусное и весьма простое первое блюдо. Рецептом блюда делится «Радио 1».
Ингредиенты• 800 г свежих помидоров (или 1 банка консервированных помидоров);
• 1 средняя луковица;
• 2 зубчика чеснока;
• 1 морковь;
• 1 стебель сельдерея (по желанию);
• 500 мл овощного или куриного бульона;
• 2 ст. ложки оливкового масла;
• Соль и черный перец по вкусу;
• Щепотка сахара (по желанию, для уменьшения кислотности);
• Свежий базилик или петрушка для подачи.
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Инструкция1. Подготовка овощей: Если используете свежие помидоры, обдайте их кипятком, чтобы легко снять кожицу. Нарежьте помидоры на крупные куски. Лук и чеснок мелко нарежьте, морковь натрите на терке или нарежьте кубиками, сельдерей также нарежьте.
2. Обжарка овощей: В кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте до прозрачности (примерно 3-4 минуты).
3. Добавление остальных овощей: В кастрюлю добавьте морковь и сельдерей, продолжайте обжаривать еще 5 минут.
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4. Варка супа: Добавьте нарезанные помидоры и бульон. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне около 20 минут.
5. Пюрирование: Снимите кастрюлю с огня и с помощью блендера пюрируйте суп до однородной консистенции. Если у вас нет блендера, можно использовать картофелемялку.
6. Приправление: Верните суп на огонь, добавьте соль, перец и щепотку сахара по вкусу. Доведите до кипения и снимите с огня.
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С чем употреблятьТоматный суп отлично сочетается с гренками, свежим хлебом или крутонами. Можно добавить немного тертого сыра или сметаны для более насыщенного вкуса.
Как подаютПодавайте горячим, украсив свежими травами (базилик или петрушка). Можно также добавить несколько капель оливкового масла для аромата.
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Ольга Енгалычева