Сахарные соты из «Игры в Кальмара» без выпечки: простой рецепт корейского печенья «Дальгона» за 5 минут

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Второй сезон сериала «Игра в кальмара» вызвал новую волну популярности корейского лакомства из двух ингредиентов. Инструкция по приготовлению сахарных сот «Дальгона» — в материале «Радио 1».
Ингредиенты• 100 г сахара;
• 1/2 ч. ложки пищевой соды;
• 1 ст. ложка воды (по желанию).
Инструкция1. Подготовка: Заранее подготовьте рабочую поверхность, застелив ее пергаментной бумагой или силиконовым ковриком. Также можно подготовить формочки для сот.
2. Растапливание сахара: В небольшой кастрюле на среднем огне растопите сахар. Если хотите, добавьте немного воды, чтобы сахар плавился равномернее. Постоянно помешивайте, чтобы сахар не пригорел.
3. Добавление соды: Когда сахар полностью растопится и станет золотисто-коричневым, снимите кастрюлю с огня. Быстро добавьте пищевую соду и тщательно перемешайте. Смесь начнет пузыриться и увеличиваться в объеме.
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4. Формирование сот: Перелейте получившуюся массу на подготовленную поверхность. Если у вас есть формочки, вы можете использовать их, чтобы придать сотам нужную форму. Дайте остыть несколько минут.
5. Охлаждение: Позвольте сотам полностью остыть и затвердеть. После этого аккуратно отделите их от поверхности.
Фото: кадр из сериала «Игра в кальмара»
С чем употреблятьСахарные соты можно подавать как самостоятельный десерт или использовать в качестве украшения для других сладостей.
Как подаютПодавать сахарные соты можно на плоской тарелке или в неглубоком железном контейнере для удобства. К печенью положите иголку или любой другой предмет, с помощью которого получится вырезать печенье по форме.
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Ольга Енгалычева