23 ноября 2026, 14:53

Риелтор Снеговская: Низкая стоимость жилья в объявлении — повод насторожиться

Фото: iStock/marchmeena29

Слишком низкая цена квартиры должна насторожить покупателя: так мошенники могут привлечь внимание к несуществующему предложению. О признаках фейковых объявлений рассказала бренд-директор «Миэль» Ева Снеговская. Об этом сообщает ТАСС.