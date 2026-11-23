Дешевая квартира и фото чужого парка: риелтор назвала признаки фейкового объявления
Слишком низкая цена квартиры должна насторожить покупателя: так мошенники могут привлечь внимание к несуществующему предложению. О признаках фейковых объявлений рассказала бренд-директор «Миэль» Ева Снеговская. Об этом сообщает ТАСС.
По словам эксперта, аферисты нередко устанавливают стоимость значительно ниже, чем у похожих квартир в том же районе. Особенно внимательно стоит изучать предложения продавцов и агентств, которые размещают сразу несколько подобных объявлений.
Снеговская отметила, что чаще с такими уловками можно столкнуться в Краснодарском крае и Сочи. Площадки проверяют публикации вручную и с помощью автоматических систем, однако полностью исключить появление фейков пока не удается.
Еще один тревожный сигнал — ошибки в описании дома и района. Автор может указать неверное число этажей, упомянуть отсутствующие эркерные окна или рассказать об инфраструктуре, которой поблизости нет.
В практике Снеговской встречался случай, когда продавец добавил к описанию квартиры фотографию лондонского парка. Поэтому эксперт советует внимательно изучать снимки и проверять, соответствуют ли они объекту.
В достоверном объявлении обычно показывают комнаты с разных ракурсов, вход в дом, подъезд, лифтовой холл и виды из окон. Поводом для сомнений служат повторяющиеся фотографии и чужие водяные знаки на изображениях, заключила риелтор.
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