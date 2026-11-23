23 ноября 2026, 14:18

Синоптик Ильин: в Москве и области за неделю выпадет до 16 миллиметров осадков

Фото: iStock/vkph

В Москве и области за несколько дней снегопадов выпадет от 11 до 16 миллиметров осадков, а высота снежного покрова к концу рабочей недели составит в среднем около 10 сантиметров. Об этом Москве 24 рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





Регион окажется под влиянием южного циклона. Первые небольшие осадки в виде снега пройдут в понедельник, 23 ноября. Основной снегопад начнется во второй половине дня вторника, 24 ноября, продлится всю среду, 25 ноября, и практически весь четверг, 26 ноября. Сильнее всего снег будет идти в юго-восточных районах Подмосковья.



Во вторник и среду ветер усилится: порывы достигнут 11–16 метров в секунду. При такой скорости может начаться метель, на открытых участках дорог образуются снежные заносы, а на покрытии появится гололедица.





«Температурный фон также сменится на зимний: если 23 ноября температура еще держится близко к нулю с небольшой положительной составляющей, то уже начиная со вторника, даже в дневные часы, установится минус, усиливающийся к концу недели», — подчеркнул Ильин.

«Первый такой период уже возможен в конце первой декады декабря, а следующий – в третьей декаде. Тем не менее к Новому году Москва подойдет с небольшими морозами», — заключил Ильин.